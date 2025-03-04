ВСУ атаковали Россию 18 беспилотниками. Военная операция, день 1105-й

❗️ ЕС приостанавливает разработку нового пакета военной помощи Киеву на €20 млрд из-за Венгрии, пишет Politico.
Президент США Дональд Трамп и его команда продолжают верить в возможность сравнительно быстро завершить украинский конфликт и ради этого пытаются принудить Владимира Зеленского к смягчению риторики, пишет издание Politico со ссылкой на неназванного сотрудника из администрации американского президента.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что допускает возможность отправки миротворцев на Украину, сообщает австралийский телеканал ABC.
Высокопоставленные представители администрации США подтвердили The New York Times (NYT), что американский президент Дональд Трамп приостановил поставку всей военной помощи Украине. По данным издания, это затронет поставки оружия и боеприпасов более чем на $1 млрд.
В Европе считают, что Владимиру Зеленскому, возможно, придется унижаться перед президентом США Дональдом Трампом, чтобы восстановить с ним отношения после перепалки в Белом доме, передает агентство Bloomberg.
Некоторые лидеры европейских стран публично поддерживают президента Украины Владимира Зеленского, но в частных разговорах признают необходимость для Киева провести мирные переговоры с Москвой, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Пентагон опровергает данные, что министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить проведение киберопераций против России, передает Bloomberg со ссылкой на источник.
Вашингтон не намерен бесконечно поддерживать Украину финансово, заявил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Франция предложила европейским партнерам использовать замороженные российские активы для обеспечения гарантий безопасности для Украины, пишет Financial Times со ссылкой на три источника.
Россия и США вред ли начнут переговоры об урегулировании конфликта на Украине до того, как восстановят полноценную работу диппредставительств на территории друг друга, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
🔴 Средства ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Десять дронов сбиты над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Киеву. Он выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Владимира Зеленского за американскую помощь. Ожидается, что приостановка помощи продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность миру.