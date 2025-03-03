ВСУ ночью атаковали беспилотниками три региона России. Военная операция, день 1104-й

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Le Figaro заявил, что соглашение РФ и США по ситуации на Украине вряд ли поможет обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня. Вместе с британским премьером Киром Стармером он предложил заключить временное перемирие на 30 дней на Украине.
❗️Президент Украины Владимир Зеленский сказал британским журналистам, что украинские власти не будут подписывать мирное соглашение в обмен на потерю территории.
⚡️ За ночь средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников: три над Липецкой областью, два над Ростовской и два над Белгородской.