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Политика

ВСУ ночью атаковали беспилотниками три региона России. Военная операция, день 1104-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1104-й день
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Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении

Константин Михальчевский/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Липецкой областью, два над Ростовской и два над Белгородской. Президент Украины Владимир Зеленский сказал британским журналистам, что украинские власти не будут подписывать мирное соглашение в обмен на потерю территории. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предложили прекратить огонь на Украине на 30 дней. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:21

08:16

Президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Le Figaro заявил, что соглашение РФ и США по ситуации на Украине вряд ли поможет обеспечить эффективный контроль за соблюдением полного прекращения огня. Вместе с британским премьером Киром Стармером он предложил заключить временное перемирие на 30 дней на Украине.

08:11

❗️Президент Украины Владимир Зеленский сказал британским журналистам, что украинские власти не будут подписывать мирное соглашение в обмен на потерю территории.

08:07

⚡️ За ночь средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников: три над Липецкой областью, два над Ростовской и два над Белгородской.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1104-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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