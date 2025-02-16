США призвали ЕС к «ведущей роли» в гарантиях для Киева. Военная операция, день 1089-й

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США разослали европейским странам анкету с вопросами, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Украины, заявил Reuters президент Финляндии Александр Стубб на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что Вашингтон «ясно дал понять, что мы ожидаем, что европейские партнеры возьмут на себя ведущую роль в создании прочных рамок безопасности, и с нетерпением ждем их предложений».