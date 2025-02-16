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Политика

США призвали ЕС к «ведущей роли» в гарантиях для Киева. Военная операция, день 1089-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1089-й день
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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО сбили беспилотник над Курской областью. США призвали Европу к «ведущей роли» в гарантиях безопасности для Украины, сообщает Reuters. По данным The Washington Post, Киев работает над встречным предложением Вашингтону после отказа от первоначальной сделки о контроле США над 50% украинских минеральных ресурсов в обмен на военную помощь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:58

Гражданское население России не гибнет в ходе конфликта на Украине, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

8:45

8:34

Официальные лица США постарались успокоить Украину, заверив, что она будет участвовать в переговорах с Россией, сообщает газета The Wall Street Journal.

8:28

В Киеве работают над встречным предложением Вашингтону после отказа от первоначальной сделки о контроле США над 50% украинских минеральных ресурсов в обмен на военную помощь, сообщили The Washington Post семь источников, знакомых с ходом обсуждения.

8:22

США разослали европейским странам анкету с вопросами, какой вклад они могут внести в плане гарантий безопасности для Украины, заявил Reuters президент Финляндии Александр Стубб на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Представитель Госдепартамента США заявил Reuters, что Вашингтон «ясно дал понять, что мы ожидаем, что европейские партнеры возьмут на себя ведущую роль в создании прочных рамок безопасности, и с нетерпением ждем их предложений».

8:18

🔴 Беспилотники ВСУ ночью атаковали Грайворон в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, загорелся грузовик, повреждены 2 частных дома, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Также, по его словам, перебит газопровод, но утечка газа уже устранена.

8:13

В Николаеве ночью произошли взрывы, в результате которых возник пожар, пострадал один человек, заявил глава областной военной администрации Виталий Ким.

8:10

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры. Вслед за президентами главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, дипломатические разногласия и международную повестку, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты и подготовку возможной встречи лидеров двух стран. Организацию такой встречи Москва и Вашингтон обсудят на следующей неделе на переговорах в Саудовской Аравии, на которые, как оказалось, не позвали Украину и Евросоюз. Отсутствие представителей Киева на предстоящих переговорах подтвердили в офисе президента Украины.

8:04

🔴 Один украинский беспилотник уничтожен за ночь над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 1089-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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