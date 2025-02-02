Хинштейн назвал преступлением без срока давности удар по интернату в Судже. Военная операция, день 1075-й

Ракетную опасность объявили в Чаплынском округе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», — написал глава региона.
❗️ Дания выделила Украине $7,5 млрд, в результате датская армия осталась без систем ПВО и ПРО, заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.
«Дания уже выделила на военную помощь киевскому режиму порядка $7,5 млрд. В результате — недофинансированы датские вооруженные силы. Отсутствуют системы ПВО и ПРО, ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса», — уточнил он.
Прекращение огня может стать катастрофой для Украины, заявил телеканалу CNN командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин. По его мнению, единственной гарантией безопасности для страны остается членство в НАТО.
Житель поселка Малиновка Белгородского района погиб в результате удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — написал глава региона.
Четыре человека погибли в результате удара по интернату в Судже, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, еще четверо получили тяжелые ранения, их отправят лечиться на территорию Украины.
Коменданты ВСУ в Судже обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
❗️ Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить оборонные расходы и готовиться к войне. По его словам, «это лучший способ избежать войны».
Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой информации Украины. Сирены также звучат в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.
Пять украинских беспилотников уничтожили в течение прошедшей ночи в России, сообщили в Минобороны. Три беспилотника сбили в Курской области, по одному в Белгородской и Брянской областях.
«Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
⚡️ Минобороны России подтвердило информацию о ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже.
«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — сообщили в министерстве.
Достоверной информации о числе пострадавших пока нет, уточнил врио губернатора Александр Хинштейн.
«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — уточнил глава региона.