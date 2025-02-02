Хинштейн назвал преступлением без срока давности удар по интернату в Судже. Военная операция, день 1075-й

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Пять украинских беспилотников уничтожили в течение прошедшей ночи в России, сообщили в Минобороны. Три беспилотника сбили в Курской области, по одному в Белгородской и Брянской областях.

«Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.