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Политика

Хинштейн назвал преступлением без срока давности удар по интернату в Судже. Военная операция, день 1075-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1075-й день
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Александр Река/ТАСС
Минобороны России обвинило ВСУ в ударе по интернату в Судже Курской области. Город находится под контролем военных Украины. Достоверной информации о числе пострадавших пока нет, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ. Аппараты сбили в Курской, Брянской и Белгородской областях. Средства РЭБ подавили еще один дрон в Ростовской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:05

Ракетную опасность объявили в Чаплынском округе, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными», — написал глава региона.

09:04

❗️ Дания выделила Украине $7,5 млрд, в результате датская армия осталась без систем ПВО и ПРО, заявил посол России в королевстве Владимир Барбин.

«Дания уже выделила на военную помощь киевскому режиму порядка $7,5 млрд. В результате — недофинансированы датские вооруженные силы. Отсутствуют системы ПВО и ПРО, ощущается нехватка сторожевых кораблей ледового класса», — уточнил он.

08:53

08:48

Прекращение огня может стать катастрофой для Украины, заявил телеканалу CNN командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин. По его мнению, единственной гарантией безопасности для страны остается членство в НАТО.

08:45

Воздушную тревогу отменили на всей территории Украины.

08:36

Житель поселка Малиновка Белгородского района погиб в результате удара дрона ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вся область разделяет ваше горе и скорбит вместе с вами», — написал глава региона.

08:30

Четыре человека погибли в результате удара по интернату в Судже, сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, еще четверо получили тяжелые ранения, их отправят лечиться на территорию Украины.

08:22

Коменданты ВСУ в Судже обманули с организацией коридора для вывода мирных жителей, заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

08:12

❗️ Генсек НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить оборонные расходы и готовиться к войне. По его словам, «это лучший способ избежать войны».

08:09

Воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской и Черкасской областях, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой информации Украины. Сирены также звучат в подконтрольных ВСУ районах Херсонской и Запорожской областей.

08:06

Пять украинских беспилотников уничтожили в течение прошедшей ночи в России, сообщили в Минобороны. Три беспилотника сбили в Курской области, по одному в Белгородской и Брянской областях.

«Сегодня ранним утром в Куйбышевском районе Ростовской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлен один БПЛА. Предварительно, никто не пострадал, разрушений на земле нет», — написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

08:03

⚡️ Минобороны России подтвердило информацию о ракетном ударе ВСУ по интернату в Судже.

«Данная провокация нацелена на отвлечение мирового общественного мнения от зверств киевского режима, которые совершены в населенном пункте Русское Поречное Курской области», — сообщили в министерстве.

Достоверной информации о числе пострадавших пока нет, уточнил врио губернатора Александр Хинштейн.

«В любом случае удар ракетами по интернату, где могли находиться люди, — это преступление, у которого нет прощения и нет сроков давности», — уточнил глава региона.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1075-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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