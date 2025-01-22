Орбан призвал снять с России санкции ЕС. Военная операция, день 1064-й

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США могут предложить России «перемирие» на Украине по корейскому сценарию, однако оно вряд ли будет соответствовать интересам Москвы, считает Asia Times.

«Военные цели России, как мы их понимаем, включают не только признание аннексированных территорий, но и демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — говорится в тексте.