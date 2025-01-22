Орбан призвал снять с России санкции ЕС. Военная операция, день 1064-й

США могут предложить России «перемирие» на Украине по корейскому сценарию, однако оно вряд ли будет соответствовать интересам Москвы, считает Asia Times.
«Военные цели России, как мы их понимаем, включают не только признание аннексированных территорий, но и демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — говорится в тексте.
Путин поручил до 1 апреля 2025 года организовать возможность редомициляции, то есть «переезда» на территорию России, в специальные административные районы, российских компаний, зарегистрированных на территории недружественных стран, если это затруднительно сделать по законам этих юрисдикций, пишет РБК со ссылкой на сообщение двух осведомленных источников.
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Иван Федоров.
В деле Евгения Серебрякова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться сотрудники СБУ, выяснил ТАСС.
«У следствия есть основания полагать, что в состав организованной группы, не все соучастники которой в настоящее время установлены, входили также сотрудники спецслужб Украины», — говорится в материалах дела.
❗️Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть свою политику в отношении антироссийских санкций, поскольку они «уничтожили конкурентоспособность европейской экономики». По его словам, ограничения не принесли никакого положительного эффекта, не смогли завершить украинский кризис, а Европа так и не заменила российские энергоресурсы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным «в любое время». Он уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский стремится к миру, но «для танго нужны двое».
Трамп добавил, что санкции против России могут стать жестче, если Москва не начнет переговоры по урегулированию конфликта с Украиной.
⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и по одному над Курской и Воронежской областями.