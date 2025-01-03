Над Россией сбили 22 украинских БПЛА. Военная операция, день 1045-й

Турция рассчитывает на немедленное прекращение вооруженного конфликта на Украине, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции с бельгийским коллегой Бернаром Квентином в Анкаре.
Губернатор региона Андрей Бочаров написал, что при атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал, гражданские и военные объекты не повреждены.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что европейские союзники попросили забрать неработающих украинцев-беженцев обратно, а работающих оставить в ЕС:
«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу — возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть [неработающие] пусть возвращается».
По словам Зеленского, трудоустроенные беженцы платят налоги европейским странам и не требуют социальной поддержки, поэтому их не выгодно возвращать обратно на Украину.
Токаев считает, что урегулирование украинского кризиса зависит от сторон конфликта и избранного президента США Дональда Трампа, об этом он сказал в телефонном разговоре с американским коллегой.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ВСУ на село Ясные Зори пострадал местный житель.
Столичный суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, так как его постоянно атакуют украинские беспилотники.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с газетой «Ана тілі» обозначил, что Россия непобедима в военном плане:
«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее».
⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника: десять над Брянской областью, по четыре над Орловской и Ростовской областями, два над Белгородской областью и по одному над Волгоградской и Липецкой областями.