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Политика

Над Россией сбили 22 украинских БПЛА. Военная операция, день 1045-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1045-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников над Брянской областью, по четыре над Орловской и Ростовской областями, два над Белгородской областью и по одному над Волгоградской и Липецкой областями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима, в Украина пытается «хотя бы не проиграть» конфликт с помощью Запада. По данным ТАСС, суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из НФЗ из-за постоянных атак на него. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09:10

«Страна.ua» пишет об ударе по украинским Сумам.

09:08

Турция рассчитывает на немедленное прекращение вооруженного конфликта на Украине, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан на пресс-конференции с бельгийским коллегой Бернаром Квентином в Анкаре.

09:00

Губернатор региона Андрей Бочаров написал, что при атаке БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал, гражданские и военные объекты не повреждены.

08:41

Зеленский пообещал сделать все возможное, чтобы в январе стабилизировать фронт.

08:29

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что европейские союзники попросили забрать неработающих украинцев-беженцев обратно, а работающих оставить в ЕС:

«Я им говорю, смотрите, давайте так: немного больше ПВО, и я скажу — возвращайтесь все. Но я буду возвращать всех, а не только тех, кто у вас не работает. А они говорят: нет, те, что у нас работают, пусть работают, а эта часть [неработающие] пусть возвращается».

По словам Зеленского, трудоустроенные беженцы платят налоги европейским странам и не требуют социальной поддержки, поэтому их не выгодно возвращать обратно на Украину.

08:27

08:25

Токаев считает, что урегулирование украинского кризиса зависит от сторон конфликта и избранного президента США Дональда Трампа, об этом он сказал в телефонном разговоре с американским коллегой.

08:23

ТСН написал о взрывах в Киеве.

08:17

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после атаки ВСУ на село Ясные Зори пострадал местный житель.

08:13

Столичный суд обязал «Яндекс» закрыть доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов, так как его постоянно атакуют украинские беспилотники.

08:07

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе с газетой «Ана тілі» обозначил, что Россия непобедима в военном плане:

«Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее».

08:03

⚡️ В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника: десять над Брянской областью, по четыре над Орловской и Ростовской областями, два над Белгородской областью и по одному над Волгоградской и Липецкой областями.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1045-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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