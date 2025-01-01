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Политика

ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области. Военная операция, день 1043-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1043-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Экстренные службы приступят к восстановлению поврежденной инфраструктуры утром. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп поспособствует установлению мира. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
10:12

Одно из учреждений Горловки получило повреждения в результате обстрела города, сообщил мэр Иван Приходько.

09:31

Еще один беспилотник самолетного типа уничтожили в Брянской области, сообщил губернатор Богомаз. В результате ЧП пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

09:21

Нежилое здание в Святошинском районе Киева загорелось после прозвучавших взрывов и работы систем ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.

09:02

Прекратились поставки российского газа в Европу через территорию Украины, сообщил «Газпром». В 08:00 завершился срок действия подписанного с НАК «Нафтогаз Украины» 30 декабря 2019 года соглашения. Ранее президент Владимир Зеленский исключил возможность пролонгации договора.

08:55

08:40

Взрывы прогремели в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное». В столице Украины объявили воздушную тревогу.

08:31

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны.

08:27

❗️ Украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — уточнил он.

08:20

Украинские войска обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. В двух многоквартирных домах в Шебекине повреждено остекление, в селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии.

08:09

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сможет «утихомирить» Россию и «принудить» ее к «справедливому миру».

08:05

ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району в первые минуты 2025 года, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», — объяснил глава региона.

08:03

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1043-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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