ВСУ нанесли ракетный удар по Курской области. Военная операция, день 1043-й

Одно из учреждений Горловки получило повреждения в результате обстрела города, сообщил мэр Иван Приходько.
Еще один беспилотник самолетного типа уничтожили в Брянской области, сообщил губернатор Богомаз. В результате ЧП пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.
Нежилое здание в Святошинском районе Киева загорелось после прозвучавших взрывов и работы систем ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко.
Прекратились поставки российского газа в Европу через территорию Украины, сообщил «Газпром». В 08:00 завершился срок действия подписанного с НАК «Нафтогаз Украины» 30 декабря 2019 года соглашения. Ранее президент Владимир Зеленский исключил возможность пролонгации договора.
Взрывы прогремели в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное». В столице Украины объявили воздушную тревогу.
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили один украинский беспилотник над территорией Курской области, сообщило Минобороны.
❗️ Украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Брянской области, заявил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — уточнил он.
Украинские войска обстреляли Шебекинский округ в первые минуты нового года, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, никто не пострадал. В двух многоквартирных домах в Шебекине повреждено остекление, в селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электроэнергии.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе новогоднего обращения заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сможет «утихомирить» Россию и «принудить» ее к «справедливому миру».
ВСУ нанесли ракетный удар по Беловскому району в первые минуты 2025 года, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Жертв и значимых разрушений нет. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи н.п. Гирьи. Подачу газа пришлось перекрыть, но газоснабжение домов не нарушено», — объяснил глава региона.