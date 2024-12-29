Греция планирует поставить Украине зенитные ракеты. Военная операция, день 1040-й

Украинский летчик Владимир Попович сдался в плен российским военным в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Если бы США хотели конца конфликта на Украине, то остановили бы поставки оружия Киеву и приказали бы ему прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости Лавров.
По его словам, и у новой, и у пока действующей администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу.
Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь — Лавров в интервью РИА Новости
Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
🔴 Средства ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.
Афины собираются поставить Киеву 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает информационный портал Pronews. По информации издания, эти ракеты используются уже почти 40 лет и входят в состав военно-морских и военно-воздушных сил Греции.
🔴 В районе села Безымено Грайворонского округа Белгородской области мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.