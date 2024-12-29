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Политика

Греция планирует поставить Украине зенитные ракеты. Военная операция, день 1040-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1040-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО ночью сбили два беспилотника над Крымом. Афины собираются поставить Киеву 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает портал Pronews. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:11

Украинский летчик Владимир Попович сдался в плен российским военным в Курской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

8:46

Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

8:35

Спецназ Росгвардии уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области, сообщила Росгвардия.

8:24

Если бы США хотели конца конфликта на Украине, то остановили бы поставки оружия Киеву и приказали бы ему прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости Лавров.

По его словам, и у новой, и у пока действующей администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу.

8:18

Обсуждение Киевом и Западом возможности установления режима прекращения огня на Украине им нужно для того, чтобы получить передышку для наращивания потенциала ВСУ, это тупиковый путь — Лавров в интервью РИА Новости

8:13

Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле», заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.

8:10

🔴 Средства ПВО уничтожили ночью два украинских беспилотника над территорией Крыма, сообщили в Минобороны РФ.

8:07

Афины собираются поставить Киеву 24 зенитных ракеты RIM-7 Sea Sparrow, сообщает информационный портал Pronews. По информации издания, эти ракеты используются уже почти 40 лет и входят в состав военно-морских и военно-воздушных сил Греции.

8:04

🔴 В районе села Безымено Грайворонского округа Белгородской области мирный житель был ранен при атаке беспилотника по движущемуся автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:01

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1040-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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