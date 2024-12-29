Греция планирует поставить Украине зенитные ракеты. Военная операция, день 1040-й

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Если бы США хотели конца конфликта на Украине, то остановили бы поставки оружия Киеву и приказали бы ему прекратить огонь, заявил в интервью РИА Новости Лавров.

По его словам, и у новой, и у пока действующей администрации в Вашингтоне есть все рычаги, чтобы запустить переговоры по украинскому вопросу.