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Политика

Россию атаковали 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1023-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1023-й день

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Снайперская группа полка «Башкортостан» 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» перед выходом на боевое задание на Краснолиманском направлении специальной военной операции

Станислав Красильников/РИА Новости
За ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, один над Чечней, три над Северной Осетией и восемь над Крымом. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, в Грозном БПЛА повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции. Советник украинского президента Дмитрий Литвин отрицает, что Венгрия обсуждала с Украиной перемирие на Рождество. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:30

❗️Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна выступает за нормализацию отношений с РФ и против нового железного занавеса в Европе.

08:27

08:25

Спецслужбы ДНР задержали жителя Донецка за помощь Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Минобороны РФ — ТАСС

08:17

Советник украинского президента Дмитрий Литвин в соцсетях отметил, что Венгрия не обсуждала с Украиной рождественское перемирие. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предлагал Киеву устроить перемирие и обмен пленными в честь Рождества, но ему отказали.

08:13

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выяснила газета Die Zeit.

08:07

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский беспилотник сдетонировал в воздухе и повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции в Грозном. Четыре человека получили легкие ранения. Кадыров пообещал отомстить и «положить 400 укронатовцев».

08:03

⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, один над Чечней, три над Северной Осетией и восемь над Крымом.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1023-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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