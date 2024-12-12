Россию атаковали 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1023-й

❗️Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что страна выступает за нормализацию отношений с РФ и против нового железного занавеса в Европе.
Спецслужбы ДНР задержали жителя Донецка за помощь Украине в подготовке подрыва служебного автомобиля Минобороны РФ — ТАСС
Советник украинского президента Дмитрий Литвин в соцсетях отметил, что Венгрия не обсуждала с Украиной рождественское перемирие. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что предлагал Киеву устроить перемирие и обмен пленными в честь Рождества, но ему отказали.
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует вновь провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, выяснила газета Die Zeit.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский беспилотник сдетонировал в воздухе и повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции в Грозном. Четыре человека получили легкие ранения. Кадыров пообещал отомстить и «положить 400 укронатовцев».
⚡️В Минобороны сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников: четыре над Курской областью, один над Чечней, три над Северной Осетией и восемь над Крымом.