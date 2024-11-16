Над пятью областями РФ сбили 34 беспилотника. Военная операция, день 997-й

Глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл с необъявленным визитом на Украину, он приехал на поезде из Польши. Ожидается, что чиновник объявит о продолжении военной поддержки страны.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» выяснил, что в зоне СВО ликвидировали Белорусский нацистский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший в составе в составе ГУР минобороны Украины.
Губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил, что на окраине Людиново произошел взрыв беспилотника. В нескольких жилых домах повреждены окна, пострадали автомобили. Жертв и серьезных повреждений нет.
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА: 20 над Курской областью, 11 над Брянской и по одному над Крымом, Белгородской и Калужской областями.