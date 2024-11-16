Над пятью областями РФ сбили 34 беспилотника. Военная операция, день 997-й

Средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Курской областью, 11 над Брянской и по одному над Крымом, Белгородской и Калужской областями. Один из взрывов произошел в Людиново, там повреждено несколько домов и автомобилей. «Страна.ua» пишет о ночных взрывах около украинских Сум. Глава МИДа Японии приехал в Украину с необъявленным визитом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.