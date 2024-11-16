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Политика

Над пятью областями РФ сбили 34 беспилотника. Военная операция, день 997-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 997-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников над Курской областью, 11 над Брянской и по одному над Крымом, Белгородской и Калужской областями. Один из взрывов произошел в Людиново, там повреждено несколько домов и автомобилей. «Страна.ua» пишет о ночных взрывах около украинских Сум. Глава МИДа Японии приехал в Украину с необъявленным визитом. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:29

Глава МИД Японии Такэси Ивая прибыл с необъявленным визитом на Украину, он приехал на поезде из Польши. Ожидается, что чиновник объявит о продолжении военной поддержки страны.

08:13

Telegram-канал «Военкоры русской весны» выяснил, что в зоне СВО ликвидировали Белорусский нацистский отряд спецназа «АСП Террор», воевавший в составе в составе ГУР минобороны Украины.

08:07

Губернатор Калужской области Вячеслав Шапша сообщил, что на окраине Людиново произошел взрыв беспилотника. В нескольких жилых домах повреждены окна, пострадали автомобили. Жертв и серьезных повреждений нет.

08:03

⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь средства ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА: 20 над Курской областью, 11 над Брянской и по одному над Крымом, Белгородской и Калужской областями.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 997-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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