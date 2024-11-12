Польша не намерена сбивать ракеты над Украиной. Военная операция, день 993-й

Евросоюз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта», заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Французский депутат Франк Жилетти заявил, что Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage.
Американский беспилотник обезврежен в Донецке при попытке атаковать топливохранилище, передал ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
Педиатра Надежду Буянову признали виновной по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и назначили ей наказание в виде 5,5 лет лишения свободы.
По данным Financial Times, украинские бизнес-лидеры предложили местным властям делегировать администрации Трампа принятие решений о том, кто из крупных игроков сможет вести бизнес в стране.
«Идея заключается в том, что зависящая от китайских технологий украинская индустрия должна отказаться от китайских материалов и переключиться на поставщиков из США», — говорится в материале.
Бердюжский районный суд Тюменской области отказал участнику СВО в получении выплаты за ранение из-за смены места жительства.
Украинский нардеп Юлия Яцик заявила, что временная следственная комиссия Верховной Рады призвала расформировать территориальные центры комплектации (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), а бывших военкомов отправить на фронт:
«Что касается работы ТЦК, то мы также предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать такие рекрутинговые центры, в том числе гражданских лиц. Более того, работники ТЦК являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий».
«Страна.ua» пишет, что в польском городе Люблин более 600 человек подали заявление на вступление в Украинский легион. Первые добровольцы уже подписали контракты с ВСУ.
❗️Хуснуллин уточнил, что первоочередно жилищные сертификаты передадут многодетным семьям, пенсионерам, участникам СВО из приграничья Курской области. Также им выплатят 20 или 40 тысяч рублей в качестве компенсации за аренду жилья, сумма зависит от состава семьи.
Военнослужащие группировки войск «Север» дроном-камикадзе уничтожили боевую бронированную машину Stryker ВСУ в Харьковской области.
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал о гибели семи жителей региона в зоне проведения СВО.
❗️Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заверил, что все вопросы предоставления мер соцподдержки жителям Суджанского района, глава которого отправлен в отставку, взяты под контроль.
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в эфире телеканала Sky News заверил, что Трамп будет стремиться, чтобы Киев одержал победу в конфликте. По его словам, российский лидер Владимир Путин не является другом избранного президента.
❗️Польша не будет сбивать над территорией Украины ракеты или беспилотники, летящие в сторону ее границы, в интервью изданию Rzeczpospolita заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали инфраструктурные объекты города Каменки-Днепровской с помощью дронов. В результате в городе оказалась повреждена газораспределительная станция, несколько тысяч зданий остались без газа.
Брифинг Минобороны о ситуации в Курской области:
— группировка войск отразила семь контратак;
— ВС РФ поразили скопления противника в Курской области и Сумской области Украины;
— за сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены пять танков, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и восемь автомобилей.
Кандидат на пост главы дипломатии ЕС Кая Каллас считает, что украинский конфликт стоит закончить «как войну в Афганистане» — вывести российские войска после продолжительного противостояния.
России и Украине необходимо решить конфликт путем переговоров с учетом общей границы и менталитета, дипломатическое урегулирование нужно прежде всего Киеву ради будущего страны, написал в своем Telegram-канале украинский депутат Александр Дубинский.
Сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, который собирался поджечь авиационную технику на одном из местных оборонных предприятий — ТАСС
На Украине хотят декриминализовать порно, так как модели OnlyFans, которые за 2020-2022 год заработали около $123 млн, официально не могут платить налоги. В связи с военными действиями в стране проводят налоговые реформы.
⚡️В Минобороны рассказали, что с 10:50 до 12:50 дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и два над Курской.
Украинский нардеп Александр Федиенко заявил, что теперь в украинскую армию призывают глухих, людей с ВИЧ, открытой формой туберкулеза и другими болезнями:
«Недавно мобилизовали не слышащего человека и человека, где в заключении ВВК написано «умственная отсталость такой-то степени, осложненное нарушение речи, частичная атрофия мозга, и т.д.».
Президент Финляндии Александр Стубб сказал Bloomberg, что Трамп намерен как можно быстрее завершить украинский конфликт мирным соглашением. Возможно, сделку заключат еще до его инаугурации.
«Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее. Есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации», -— отметил Стубб.
В Минобороны рассказали, что ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивающие деятельность военно-промышленного комплекса Украины.
Средства ПВО сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 71 беспилотник.
Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:
— в зоне действия группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля;
— в зоне действия группировки войск «Запад» противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами;
— в зоне действия «Южной» группировки войск потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и две 122 мм гаубицы Д-30.
Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами;
— в зоне действия группировки войск «Центр» противник потерял до 470-ти военнослужащих, танк «Leopard», три бронетранспортера, боевую бронированную машину «MaxxPro», бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм САУ «Гвоздика» и две 122 мм гаубицы Д-30;
— в зоне действия группировки войск «Восток» потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 152 мм орудие Д-20;
— в зоне действия группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.
❗️По данным EUobserver, ЕС начал работу над 15-м пакетом антироссийских санкций. Его планируют согласовать к 19 ноября.
⚡️В Минобороны рассказали, что около 09:00 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
По данным депутата Верховной рады Александра Федиенко, руководители предприятий военно-промышленного комплекса прячут своих сотрудников от мобилизации, чтобы не останавливать производство.
«Страна.ua» пишет, что некогда оживленный центр Харькова теперь пустует. Мужчины боятся выходить на улицы из-за действий военкомов.
Соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что на Украине возможен блэкаут, если выйдут из строя сразу две АЭС после ударов. Ремонт займет неделю-две, в течение этого времени «каждый будет жить, как может».
Губернатор Курской области Алексей Смирнов принял решение уволить главу Суджанского района Александра Богачева. Эвакуированные жители Суджи за три месяца так и не получили компенсаций и жилищных сертификатов. Они устроили акцию протеста, что повлекло отстранение чиновника от должности.
Депутат Верховной Рады Роман Костенко считает, что стремление США как можно быстрее передать пакет военной помощи Украине до инаугурации Дональда Трампа стало плохим сигналом для Киева, об это он рассказал в интервью украинскому радио New Voice:
«США очень быстро решили нам передать определенное количество ракет, которые до этого было очень сложно выбить».
Операторы из подразделения беспилотной разведки ВДВ сорвали ротацию личного состава ВСУ и уничтожили наблюдательный пункт на Каховском направлении в Херсонской области, написал губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Миллиардер Илон Маск считает, что украинский конфликт не стоит продолжать. По его мнению, это похоже на «вечную войну без какого-либо прогресса» и власти Украины «просто приносят в жертву молодежь страны ради никакой территориальной выгоды».
Mehr пишет, что, несмотря на санкции, Россия осталась крайне устойчивой в конфликте. Это стоит учитывать Трампу при попытке его урегулирования.
В Горловке обесточены два микрорайона и поселок после украинского обстрела, сообщил мэр Иван Приходько.
❗️Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что передача Украине немецких ракет Taurus не поменяет ход боевых действий, но увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию».
Семеро украинских военных попали в российское СИЗО по обвинению в совершении терактов на территории Курской области, выяснила Lenta.ru.
После нескольких ночных ударов по системе ПВО в Киеве и Киевской области на Украине сделали вывод, что российский войска такой тактикой методично разрушают ПВО столичного региона и специально перегружают ее звенья, пишет «Военное обозрение».
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на железнодорожных путях вблизи Балаклавской ТЭС — ТАСС
❗️Генштаб ВСУ сообщил, что для украинской армии складывается сложная ситуация на всей линии фронта.
По данным The New York Times, сенатор Марко Рубио, который может стать американским госсекретарем, поддержит план оказать давление на Украину, чтобы завершить конфликт.
По данным Financial Times, украинский президент Владимир Зеленский показывал Дональду Трампу свой «план победы», последнего заинтересовали пункты о доступе Запада к украинским природным ресурсам и замене части американских военных сил в Европе на украинские.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что пытался убедить администрацию действующего президента США Джо Байдена дать разрешение украинской армии наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России:
«Я… неоднократно говорил, что нам нужно поставить Украину в наилучшее возможное положение».
В ночь на 12 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения, заявил глава местной украинской администрации Иван Федоров. По его словам, произошло не менее 432 взрывов.
Главы Корочанского района Николай Нестеров и Новооскольского округа Андрей Гриднев 12 ноября подпишут контракт о прохождении службы в добровольческом отряде «Барс-Белгород», написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил агентству ТАСС, что в ближайшие месяцы посетит Россию. Он и раньше приезжал с визитом из-за атак вблизи Запорожской АЭС.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью на телеканале ARD заявил, что бывший глава немецкого минфина Кристиан Линднер планировал передать Украине деньги, полученные за счет сокращения пенсий, изъятия средств у местных сообществ и средств, которых не хватает для модернизации Германии. Чиновника отправили в отставку.
Newsweek пишет, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте угрожает исключить США из альянса из-за возможного плана избранного американского президента завершить украинский конфликт.
Украине нельзя навязывать нейтралитет против ее воли, такая политика «финляндизации» «разрушит международную систему», заявили в МИД Финляндии.
По данным Reuters, условия переговоров между Москвой и Киевом определятся в ближайшие четыре-пять месяцев. Источник агентства считает, что зима станет критическим моментом для Украины. Сейчас в Киеве ждут, когда избранный президент США Дональд Трамп определится с назначениями в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как Вашингтон будет формировать политику в отношении Киева.
⚡️В Минобороны рассказали, что за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников: девять над территорией Белгородской области, два над Брянской и два над Курской.