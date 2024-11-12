Польша не намерена сбивать ракеты над Украиной. Военная операция, день 993-й

12:36

Брифинг Минобороны о ходе проведения СВО:

— в зоне действия группировки войск «Север» потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля;

— в зоне действия группировки войск «Запад» противник потерял до 470 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм гаубицу FH-70, 155 мм гаубицу М198 и два 105 мм орудия М119 и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада с боеприпасами;

— в зоне действия «Южной» группировки войск потери противника составили до 765 военнослужащих, бронетранспортер, автомобиль и две 122 мм гаубицы Д-30.

Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два полевых склада с боеприпасами;

— в зоне действия группировки войск «Центр» противник потерял до 470-ти военнослужащих, танк «Leopard», три бронетранспортера, боевую бронированную машину «MaxxPro», бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20, 122 мм САУ «Гвоздика» и две 122 мм гаубицы Д-30;

— в зоне действия группировки войск «Восток» потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, шесть автомобилей и 152 мм орудие Д-20;

— в зоне действия группировки войск «Днепр» потери ВСУ составили до 70 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен полевой склад боеприпасов.