Сырский признал тяжелое положении ВСУ в Курахово. Военная операция, день 992-й

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Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в закрытом селе Дроновка Грайворонского округа. Въезд в данный населенный пункт закрыт, поэтому компенсацию ему не выплатят, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Издание «Страна.ua» сообщает об очередях, образовавшихся у военкоматов на Украине. Военнообязанные пытаются продлить отсрочку от мобилизации. Срок отсрочек у большинства из тех, кто их имеет, закончился 10 ноября.
В Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
❗️Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Курской областью и один — над Белгородской, сообщает Минобороны.
Владимир Зеленский заявил об усилении группировок украинских войск на Кураховском и Покровском направлениях.
Министр обороны Белоусов: российские военные уверенно продвигаются на Богуславском направлении.
В Госдуму внесли законопроект о зачислении стажа добровольца в счет срочной службы. Поправки подготовили первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»), а также депутаты Госдумы Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия»).
Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области, предупредил Владимир Рогов.
Уровень безработицы на Украине с начала СВО вырос вдвое, до 18%, сообщает украинское издание Новости.LIVE со ссылкой на директора украинской госслужбы занятости Юлию Жовтяк.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе: «Нам нужна качественная перестройка отношений как с Евросоюзом, так и с США. Очень скоро война в Украине закончится, и будут созданы все условия для восстановления отношений Грузии как с ЕС, так и с США».
Первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев: разговоры западных политиков о возможных переговорах по Украине не откладывают выполнение поставленных РФ целей в рамках СВО, практика показала, что можно ожидать только нового подвоха со стороны недружественных стран.
Газета The Independent сообщила, что российские военные окружили Курахово с трех сторон. Также, по данным украинского аналитического ресурса Deep State, ВС РФ уже вошли в восточную часть города и пытаются там закрепиться. Одновременно с этим стало известно, что Киев еще весной отдал приказ разобрать Кураховскую ТЭС, а 11 ноября СМИ сообщили о подрыве Терновской дамбы на Кураховском водохранилище. Что происходит на этом участке фронта — в материале «Газеты.Ru».
🔴ВСУ нанесли удары по трем населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram. Пострадавших нет.
Главком ВСУ Александр Сырский доложил на ставке о тяжелом положении в Курахово и намерении усилить направление.
«Проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта. Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению», — написал Сырский в Telegram.
Общие затраты на восстановление приграничных территорий Курской области, куда вторглись украинские военные, превысят 700 млрд рублей, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
🔴ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, повреждена больница, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Перебит газопровод низкого давления.
🔴ВСУ осуществили массированный налет дронов на город Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Житель Голой Пристани в Херсонской области получил ранения после обстрела ВСУ. Пострадавший доставлен на лечение в Скадовскую ЦРБ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
В Киеве надеются на завершение конфликта в ближайшие месяцы, передает Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Rheinmetall и финская компания ICEE начали снабжать ВСУ спутниковыми снимками высокого разрешения.
«С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR (Synthetic Aperture Radar) компании ICEYE, в рамках сотрудничества между Rheinmetall и ICEYE», — говорится в пресс-релизе немецкого концерна.
Почти полторы сотни воздушных атак со стороны ВСУ сорваны в Донецкой народной республике за неделю, сообщили в региональном УФСБ.
Идея канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Украине нужно принять нейтральный статус подобно тому, который занимала Финляндия во времена Холодной войны между СССР и НАТО – правильная, заявил первый зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
ВСУ потеряли за сутки на Курском направлении больше 300 человек и один танк, заявили в МО.
ВСУ провели шесть контратак в Курской области, все они были отражены российскими военнослужащими, сообщили в ведомстве.
⚡️Никаких решений об отправке военных или миротворцев на Украину у Евросоюза нет, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер «не хотят или не умеют» думать о том, к чему приведет снятие запрета для ВСУ на удары вглубь России.
Четвертая за день украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области, сообщил губернатор.
Негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах, сообщил американский телеканал CNN.
❗️13 перемещенных из Курской области россиян найдены в Сумской области Украины, идут переговоры о возможности их возвращения в Россию, сообщила Москалькова.
Третью за день украинскую ракету уничтожили в небе над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.
Командующий группировкой «Днепр» Теплинский доложил Белоусову о ходе выполнения боевых задач на основных операционных направлениях, сообщили в МО.
Белоусову также доложили об особенностях применения отечественных разработок БПЛА для эффективного поражения ВСУ, отметили в ведомстве.
Главное из нового брифинга Минобороны России:
Потери ВСУ в зоне группировки войск «Центр» за сутки составили до 505 военных, танк и 2 американские бронемашины;
ВСУ потеряли за сутки в зоне группировки «Восток» до 145 бойцов;
Российские средства ПВО сбили за сутки 4 авиабомбы Hammer и 39 украинских беспилотников;
Группировка «Север» за сутки поразила до 95 бойцов ВСУ;
До 530 человек и два склада потеряли ВСУ за сутки в зоне ответственности Западной группировки;
ВСУ потеряли до 540 военных в зоне ответственности группировки «Юг»;
ВСУ потеряли от действий группировки войск «Днепр» до 65 бойцов.
Кремль не получал от немецких властей сигналов о намерении канцлера Олафа Шольца провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сила и дипломатические усилия должны работать вместе ради завершения конфликта и гарантий, что он не повторится вновь.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия должна выплатить Украине компенсации и понести наказание за якобы «военные преступления» вне зависимости от формы будущего мирного соглашения.
Польша, Британия и Франция пытаются создать блок против Трампа, чтобы помешать его усилиям по прекращению конфликта на Украине, уверен сенатор Пушков.
По его словам, если Трамп будет верен своим обещаниям, то «ни Польша, ни Британия помешать ему идти по этому пути не смогут».
Украине приходится разбирать на детали свои ТЭС для ремонта других электростанций на фоне нехватки электроэнергии, пишет WSJ.
Весной Украине пришлось срочно «демонтировать целый объект». Генераторы, трансформаторы и другие важные детали были «крайне необходимы для ремонта других украинских электростанций», отмечает газета.
Молодые участники СВО, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, получат первоочередное право на получение выплаты на приобретение жилья, ее размер составит около трети от стоимости недвижимости, сообщил Мишустин.
⚡️Трамп хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров в первую же неделю работы в качестве президента — Associated Press
Здание промышленного предприятия в Воронеже повреждено в результате падения обломков беспилотника, сообщил губернатор Гусев.
Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в международном аэропорту Гагарин в Саратове, сообщили в пресс-службе авиаузла.
Спецслужбы Европы все менее охотно сотрудничают с разведкой Киева, о чем свидетельствует пресеченная попытка ГУР МО Украины организовать угон вертолета ВКС РФ. Об этом в видеокомментарии, распространенном ЦОС ФСБ, сообщил анонимный сотрудник ведомства.
Негативная оценка перспектив Украины в конфликте омрачила настрой ее союзников и заставила их начать говорить о переговорах, сообщает CNN.
Главное о сорванной ФСБ операции ГУР МО Украины по угону вертолета:
- военная разведка Украины пыталась через Telegram завербовать российского летчика для угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС;
- перед угоном вертолета ВКС пилоту предлагали отравить других членов экипажа;
- семью пилота спецслужбы Украины должны были отправить в Кишинев, машинами отвезли бы на Украину;
- в результате работы российских спецслужб вскрыты места дислокации средств ПВО Украины и подразделений ВСУ, по которым нанесены удары.
⚡️США рассматривают возможность проведения парламентских и президентских выборов на Украине в 2025 году, сообщили в Службе внешней разведки России.
Украинские войска покинули существенное количество позиций к востоку от Константиновки в ДНР, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
❗️ Продвижение российских войск наблюдается на всех участках фронта в ДНР, заявил глава региона Пушилин.
ВСУ выпустили более 45 боеприпасов и 19 БПЛА по территории Белгородской области за прошедшие сутки. Один человек погиб из-за атаки дрона по многоквартирному дому в Шебекине, сообщил губернатор Гладков.
Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии на фоне неудач на поле боя, пишет WSJ.
В дальнейшем длительные отключения электроэнергии могут сделать города Украины непригодными для жизни в ближайшие месяцы, что приведет к еще большему оттоку населения, отмечает газета.
Российские десантники эвакуировали и отремонтировали боевую машину пехоты М2 Bradley производства США и бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства из приграничного района Курской области, сообщили в Минобороны.
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер могут попытаться убедить президента США Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока.
❗️ФСБ сообщила о предотвращении операции ГУР Украины по угону российского вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.
Российские силы ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.