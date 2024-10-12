Россия освободила 19 населенных пунктов в Курской области. Военная операция, день 962-й

В России завели уголовное дело против наемника из США Деррика Бейлса за вторжение в Курскую область — Следственный комитет
«Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп».
Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на белгородское село Устинка — глава региона Вячеслав Гладков
«По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести».
❗С начала вторжения в Курскую область Россия смогла отбить 19 населенных пунктов — командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов
«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника», — рассказал он.
Накануне, 11 октября Алаудинов заявил, что всего освобождено 15 пунктов. ВСУ в конце августа утверждали, что контролирует примерно 100 населенных пунктов области.
За ночь над Россией сбили 47 дронов — Минобороны
Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, два — над Белгородской областью.
На Кубани дроны повредили жилые дома, пострадавших нет.