Россия освободила 19 населенных пунктов в Курской области. Военная операция, день 962-й

8:15

❗С начала вторжения в Курскую область Россия смогла отбить 19 населенных пунктов — командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника», — рассказал он.

Накануне, 11 октября Алаудинов заявил, что всего освобождено 15 пунктов. ВСУ в конце августа утверждали, что контролирует примерно 100 населенных пунктов области.