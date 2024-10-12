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Политика

Россия освободила 19 населенных пунктов в Курской области. Военная операция, день 962-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 962-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Спецназ «Ахмат» заявил, что российские военные освободили 19 населенных пунктов в Курской области. За ночь над регионами России сбили 47 дронов. Глава МИД Венгрии Сийярто предположил, что виновником конфликта на Украине является Запад. Следователи возбудили дело против американского наемника, воющего в Курской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:36

В России завели уголовное дело против наемника из США Деррика Бейлса за вторжение в Курскую область — Следственный комитет

«Бейлс лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации в составе ЧВК «Форвард обсервейшен групп».

8:25

Три человека пострадали при атаке украинского беспилотника на белгородское село Устинка — глава региона Вячеслав Гладков

«По информации медиков, у всех пострадавших состояние средней степени тяжести».

8:15

С начала вторжения в Курскую область Россия смогла отбить 19 населенных пунктов — командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов

«Курское направление активно движется вперед, ежедневно у нас уничтожается очень много противника», — рассказал он.

Накануне, 11 октября Алаудинов заявил, что всего освобождено 15 пунктов. ВСУ в конце августа утверждали, что контролирует примерно 100 населенных пунктов области.

8:10

За ночь над Россией сбили 47 дронов — Минобороны

Из них 17 уничтожены над территорией Краснодарского края, 16 — над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Курской области, два — над Белгородской областью.

На Кубани дроны повредили жилые дома, пострадавших нет.



8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 962-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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