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Политика

Над пятью регионами России сбили 47 БПЛА. Военная операция, день 959-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 959-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 47 украинских беспилотников за прошедшую ночь, сообщает Минобороны. Главком объединенными ВС НАТО в Европе генерал Каволи составил список оружия для Украины, которое может оказать помощь ВСУ на фронте, сообщает CNN со ссылкой на источники. Госсекретарь США Блинкен вслед за президентом Байденом отменил визит в Германию, где должна была состояться встреча с Зеленским, сообщил представитель ведомства Миллер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:43

Экипаж ударного вертолета Ми-28НМ уничтожил скопление бронетехники и живой силы Вооруженных сил Украины ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

8:35

8:29

Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за президентом Джо Байденом отменил визит в Германию и отправится в Вашингтон, сообщил на брифинге представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

8 октября стало известно, что президент Байден отменил поездку в Германию, где у него должна была состояться встреча с Владимиром Зеленским. Поводом для этого стал ураган «Милтон», который грозит последствиями штату Флорида.

8:14

Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия для Украины, которое может оказать помощь ВСУ на фронте, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в список вошли ракеты класса «воздух-поверхность» и система связи, известная как Link 16, представляющая собой сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая «обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей».

8:02

❗️ В ночь на 9 октября средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 47 украинских беспилотников, сообщает Минобороны.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 959-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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