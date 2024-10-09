Над пятью регионами России сбили 47 БПЛА. Военная операция, день 959-й

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Главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список оружия для Украины, которое может оказать помощь ВСУ на фронте, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что в список вошли ракеты класса «воздух-поверхность» и система связи, известная как Link 16, представляющая собой сеть обмена данными, используемая США и НАТО, которая «обеспечивает более бесперебойную связь между боевыми системами и особенно полезна для воздушных и наземных целей».