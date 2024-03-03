Военная операция на Украине, день 739-й

08:11

Украинские военные оказались в неподготовленных для обороны позициях при отступлении из Авдеевки, заявил секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко.

«Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что те войска, которые отходят, им достаточно сложно переходить к обороне. <...> Войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются», — сказал Костенко в интервью украинскому Radio NV.