Главком ВСУ Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии, об этом накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт — реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей», — сказал Зеленский.
Стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса при поддержке западных стран контрпродуктивно и является способом затянуть кровопролитие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Премьер Италии Джорджа Мелони считает восстановление Украины за счет российских замороженных активов «честным с философской точки зрения».
«Использовать суверенные фонды РФ, чтобы гарантировать восстановление Украины, честно с философской точки зрения, но с точки зрения юридической и экономической представляет определенные сложности»,— сказала Мелони на брифинге в Торонто (цитата по ТАСС).
Украинские военные оказались в неподготовленных для обороны позициях при отступлении из Авдеевки, заявил секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко.
«Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что те войска, которые отходят, им достаточно сложно переходить к обороне. <...> Войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются», — сказал Костенко в интервью украинскому Radio NV.
⚡️ Российские военные нейтрализовали 38 дронов ВСУ в небе над Крымом, сообщило Минобороны России.