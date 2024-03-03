Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Политика

Военная операция на Украине, день 739-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 739-й день

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости
Средства ПВО уничтожили над Крымом 38 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. Украинские военные оказались в неподготовленных для обороны позициях при отступлении из Авдеевки, заявил секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко. Восстановление Украины за счет замороженных активов России будет «честным с философской точки зрения», считает премьер-министр Италии Джорджа Мелони. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:50

Главком ВСУ Александр Сырский получил карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии, об этом накануне заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт — реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей», — сказал Зеленский.

08:37

Стремление президента Украины Владимира Зеленского монополизировать право на мирные планы по урегулированию кризиса при поддержке западных стран контрпродуктивно и является способом затянуть кровопролитие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

08:17

Премьер Италии Джорджа Мелони считает восстановление Украины за счет российских замороженных активов «честным с философской точки зрения».

«Использовать суверенные фонды РФ, чтобы гарантировать восстановление Украины, честно с философской точки зрения, но с точки зрения юридической и экономической представляет определенные сложности»,— сказала Мелони на брифинге в Торонто (цитата по ТАСС).

08:11

Украинские военные оказались в неподготовленных для обороны позициях при отступлении из Авдеевки, заявил секретарь комитета Верховной рады по обороне Роман Костенко.

«Здесь вопрос в том, что мы должны понимать, что те войска, которые отходят, им достаточно сложно переходить к обороне. <...> Войска, которые отходили, должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются», — сказал Костенко в интервью украинскому Radio NV.

08:03

⚡️ Российские военные нейтрализовали 38 дронов ВСУ в небе над Крымом, сообщило Минобороны России.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 739-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
«Рискует потерпеть серию поражений». Почему Киев не может планировать военные операции
Полковник Ходаренок: ВСУ не могут планировать операции даже на ближайшую перспективу
Российские системы ПВО уничтожили около 40 БПЛА над Крымом
Власти Крыма показали схему объезда участка трассы «Таврида»
Сийярто планирует посетить форум «Атомэкспо» в Сочи
В Техасе выразили опасение о возможном отделении штата от США
Российский голкипер обошел Гашека по победам в НХЛ
На Украине объявлена воздушная тревога
Новости и материалы
Южная Корея получила снимки Пхеньяна со спутника
Банды выпустили сотни заключенных из главной тюрьмы Гаити
На Урале медики спасли в глухой тайге пенсионерку с кровотечением
В МИД РФ прокомментировали заявления Зеленского о мирных планах
Месси после оформленного дубля раскрыл планы «Интер Майами»
В Приморье не допустили переход «большого» огня на жилые дома
Российский военный рассказал, как украинские БПЛА поражают мирные цели
На Украине сообщили о взрывах в Днепре
В Братске бродячая собака набросилась на второклассника около школы
Япония вместе с НАТО примет участие в учениях по безопасности в космосе
Илон Маск спрогнозировал будущее США при растущем госдолге
В Новосибирске ребенка, брошенного матерью в квартире на двое суток, изъяли из семьи
Пушков прокомментировал слова Сежурне в адрес России
Экс-депутат Рады рекомендовал жителям Харькова эвакуироваться
Орлов: украинская школа футбола всегда стояла выше российской
В пенисе 13-летнего подростка из Подмосковья нашли три магнита
В СКБ «Пиранья» назвали особенности поразившего Abrams FPV-дрона
Врач-сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа
Все новости
Контртеррористическая операция в Ингушетии. Что известно
НАК: заблокированные в доме в Ингушетии боевики планировали теракты
Стало известно, что перевозил затонувший в Красном море сухогруз Rubymar
Израильский политик спрогнозировал ужесточение позиции в отношении России
Дмитрий Самойлов
«Мост через реку Сан», соединяющий полюса
«Они готовы за сотни километров ездить»
Как миллионы россиян полюбили спорт и начали следить за своим здоровьем
«Ракета какая-то разлетелась на пять кусков». Еще один дрон сбили на подлете к Петербургу
Минобороны: российские ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ленинградской областью
Умерла икона стиля Айрис Апфель. Ей было 102 года
«Десятилетия добрососедства пошли прахом». РФ развернет вооружения из-за расширения НАТО
Лавров: Россия будет отвечать индивидуально на случаи конфискации своих активов
«Молдавия на перепутье». Санду надеется на объединение с Приднестровьем
Санду: Молдавия и Приднестровье получили исторический шанс на воссоединение
«Не фейк и не ИИ»: в Германии назвали подлинным разговор о Крымском мосте в бундесвере
Канцлер Шольц пообещал быстро расследовать утечку переговоров о Крымском мосте
«Заканчивайте с войной»: основатель ЧВК Blackwater предложил отдать Москве все, что она попросит
Илон Маск поддержал предложение оставить России Крым и Донбасс
«Пострадало остекление балконов»: дрон впервые врезался в жилой дом в Петербурге
Губернатор Беглов: эвакуированы жильцы пострадавших квартир из-за ЧП в доме в Петербурге
Военная операция на Украине, день 738-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 738-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами