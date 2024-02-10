«Главное, чтобы Путин был услышан». Как на Западе отреагировали на интервью Карлсона Канцлер ФРГ Шольц назвал смехотворным интервью Путина Карлсону

К утру 10 февраля интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным набрало более 100 млн просмотров в соцсетях. По мнению Кремля, это совсем не значит, что на Западе стали разделять точку зрения России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что цель интервью — «хотя бы» побудить людей задуматься о словах лидера РФ. Бывший британский премьер Борис Джонсон и канцлер Германии уже сочли разговор Карлсона с Путиным «нелепым». Подробности — в нашем материале.

Оценка Кремля

Главное, что Владимира Путина смогут услышать на Западе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нельзя ожидать, что наша точка зрения будет находить поддержку. Нам главное, чтобы наш президент был услышан. А если он будет услышан, значит, больше людей задумаются о том, прав он или нет. Хотя бы будут думать», — считает Песков.

Он также отрицательно ответил на вопрос журналистов, значит ли большое количество просмотров интервью президента с Карлсоном в интернете, что на Западе поддерживают Россию. По словам чиновника, все крупнейшие западные СМИ контролируют «англосаксы», поэтому России сложно противостоять им «в пропагандистском плане». Поэтому так важно дать иностранцам «возможность ознакомиться с нашим мировоззрением», а интервью Карлсона в этом смысле представляет хороший шанс. В то же время власти США и так «прекрасно знают все основные посылы Путина», но не хотят вести переговоры с Москвой.

Накануне пресс-секретарь говорил о том, что американская пресса не хочет публиковать интервью Путина Карлсону из-за «профессиональной ревности»:

«Потому что там есть свой раскол и по политическим взглядам, и корпоративный раскол в медиа очень серьезный. Они разделены очень жестко по критериям поддержки той или иной партии — одной из двух. Поэтому, конечно, такая определенная ревность профессиональная присутствует».

По его словам, для Кремля важнее реакция россиян на интервью. Мнение внутренней аудитории «всегда было и остается для президента самым главным», подчеркивал пресс-секретарь.

Он также уточнил, за последние несколько дней Кремль получил несколько десятков запросов от зарубежных СМИ на интервью с Путиным. Среди них американские, европейские и даже австралийские. Пресс-секретарь сообщил, что сейчас «по понятным причинам» еще одно интервью невозможно. Ранее автор интервью, американский журналист Такер Карлсон утверждал, что никто из западных журналистов, кроме него, «не удосужился» взять интервью у российского президента с начала военных действий на Украине. На что в крупнейших зарубежных СМИ заявили, что много раз посылали соответствующий запрос Кремлю, но всегда безуспешно.

«Все это — европейская проблема»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал интервью «нелепым», хотя его и смотрят люди «по всему миру». Разбору беседы политик посвятил колонку в британской газете The Daily Mail.

В ней он сравнил разговор Карлсона и лидера РФ с интервью, которое Адольф Гитлер дал американскому журналисту Карлу фон Виганду в 1940 году.

«С помощью подготовленных им подробных заметок Гитлер [тогда] передал репортеру американской газеты свою непрерывную историческую мудрость. <..> Он [говорил, что] просто хотел отстоять древние права немецкоязычных народов. Звучит знакомо?» — написал Джонсон.

По мнению экс-премьера, заявления президента РФ о своих будущих намерениях недостоверны, а в противостоянии с Киевом Москва «обязательно проиграет».

Британский политик добавил, что своим получасовым историческим экскурсом российский политик пытается создать у американских зрителей впечатление, «что все это — европейская проблема». Джонсон призвал американцев вспомнить историю Второй мировой и то, что США сначала были против войны с Германией.

«Что ж, тогда они были неправы, а сторонники Такера Карлсона серьезно ошибаются в отношении Путина сегодня. Всем республиканцам, которые сейчас блокируют помощь Украине, я говорю: ради бога, помните, кто вы. Вы ... лидеры последней надежды на земле. <..> [Но] в конце концов, можно быть уверенным, что американцы поступят правильно, исчерпав, как гласит старая поговорка, все доступные альтернативы», — резюмировал Джонсон.

«Совершенно абсурдная история»

Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме накануне назвал интервью с Путиным «смехотворным». Шольц указал, что российский президент всегда делает много недостоверных заявлений о причинах конфликта на Украине, а на этот раз рассказал «совершенно абсурдную историю».

«Есть очень ясная причина: желание президента России присоединить часть Украины. И все истории, которые рассказывают об этом, не меняют того факта, что именно это и является целью его империалистических амбиций», — высказал мнение канцлер.

Шольц призвал Запад бросить все силы на военную помощь Киеву.

Разговор Путина с Карлсоном прокомментировал и премьер Канады Джастин Трюдо. В интервью российский президент вспомнил, как в канадском парламенте прошлой осенью аплодировали Ярославу Гунько, которого представили как «ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за независимость Украины против русских». Впоследствии стало известно, что он воевал с русскими на стороне нацистской Германии в составе дивизии Ваффен СС «Галичина».

Трюдо подчеркнул, что слова Путина насчет ветерана-нациста — это попытка «отвлечь» аудиторию от его реальных мотивов в украинском конфликте.

«К сожалению, мы видим, на что пойдет российская пропаганда, пытаясь повлиять на общественное мнение, пытаясь исказить ситуацию», — сообщил премьер.

Он указал, что Канада поддерживает Украину «не только потому, что мы друзья Украины, но и потому, что основанный на правилах порядок, система законов и Устав ООН защищают всех нас, а не только украинцев».