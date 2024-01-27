Оборона и дальнобойные удары. В США готовят новую стратегию для Украины WP: США разрабатывают новую оборонительную стратегию для Киева после неудач ВСУ

Американские чиновники разрабатывают новую стратегию конфликта на Украине, которая поставит Киев в оборонительную позицию. Источники WP сообщают, что новый план совсем не означает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) построят оборонительные линии и будут «сидеть за ними» весь год. Однако и серьезных успехов от украинских военных не ждут, надеясь, что Киев не потеряет еще больше территорий. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

США после провала контрнаступления ВСУ разрабатывают новую стратегию конфликта на Украине. Акцент в ней смещен с возвращения территорий на оборону, чтобы помочь Киеву «отразить новые атаки России», сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в администрации президента США.

«Совершенно очевидно, что им (украинцам — «Газета.Ru») будет трудно попытаться предпринять такие же серьезные усилия на всех фронтах, которые они пытались сделать в прошлом году», — отметил один из собеседников издания.

США собираются дать Украине возможность удержать свои позиции и вывести ее на «более устойчивый путь». Добиться этого Америка хочет с помощью, в том числе, 10-летнего соглашения о гарантиях безопасности, утвержденных на саммите НАТО в Вильнюсе. Аналогичный документ с Киевом уже подписал Лондон. Сделать это собирается и Париж.

Договор США и Украины сейчас прорабатывается с двух сторон. Администрация Байдена надеется, что соглашение будет опубликовано весной, однако это станет возможно только в том случае, если конгресс одобрит выделение новой помощи Киеву.

Защитить Украину от Трампа

Источники WP подчеркивают, что новая стратегия совсем не означает, что Украина построит оборонительные линии и будет «сидеть за ними» весь год. Один из собеседников отметил, что в небольших городах и деревнях «по-прежнему будет происходить обмен территориями», не имеющими большого стратегического значения.

Страны Запада при этом надеются, что Украина в этом году перестанет терять крупные территории, как это было в 2022-м и 2023-м.

Правительства хотят, чтобы Киев «вместо массовых артиллерийских дуэлей» сосредоточился на дальнобойных ударах, сдерживании Черноморского флота РФ для защиты морского транзита через порты Украины и удержании российских сил внутри Крыма с помощью ракетных ударов и диверсионных спецопераций.

В ведении этой тактики, как отмечают журналисты WP, ВСУ «в последнее время добились большего успеха».

Соглашение США и Украины, как говорят американские чиновники, будет гарантировать поддержку краткосрочных военных операций Киева, а также создаст «будущую украинскую военную силу, которая сможет сдерживать российскую агрессию». Договор поможет защитить, восстановить и расширить промышленную и экспортную базу. В нем также будет прописана помощь Украине с проведением реформ, которые необходимы для интеграции страны в западные институты.

Кроме этого, чиновники рассчитывают на то, что соглашение «свяжет руки» Дональду Трампу. СМИ не раз писали, что в случае победы на выборах Трамп может изменить внешнюю политику США, в том числе по украинскому вопросу. В нынешней администрации американского президента надеются, что договор защитит будущую помощь Украине в таком случае.

Собеседники издания также отмечают, что завершение конфликта они видят в переговорах. При этом отношение России к этому процессу тоже зависит от итогов президентских выборов в США, считают американские чиновники.

«Оборонительную войну вести невозможно»

Журналисты WP пишут, что несмотря на публичные заверения президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев продолжает наступление, в личных беседах он не так уверен в амбициозности этих планов.

На Украине при этом считают, что предстоящий год будет для страны тяжелым, а у ВСУ не осталось человеческих ресурсов, чтобы наступать. Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что для нового наступления нужно выполнить положения предлагаемого законопроекта о мобилизации и перевести экономику и органы власти на особый режим работы. Однако власть пока этого не делает.

«И только рассказывает, что мобилизация — это прихоти военных», — отметил Кривонос.

О том, что возможности наступать нет, говорят и сами военные. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что солдаты ВСУ жалуются на «нехватку людей и средств». Ситуация на фронте для украинской армии сейчас сложилась непростая, считает Ермак, однако только защищаться нельзя.

«У нас есть опыт того, что влечет за собой оборонительная война. Мы это делали начиная с 2014 года. Оборонительную войну вести невозможно. Мы не собираемся останавливаться», — подчеркнул глава офиса украинского президента.

Депутаты Верховной рады, опрошенные WP, при этом отмечают, что план Киева на 2024 год напрямую зависит от объемов западной помощи. Нардеп Роман Костенко подчеркивает, что все сигналы указывают на то, что в этом году киевские власти получать меньше, чем в прошлом, и в этом случае единственный план — это защита.

Депутат Сергей Рахманин говорит, что в Киеве «никто не исключает наступательных действий», однако сложно представить, что Украина проведет в 2024-м серьезную, глобальную наступательную операцию.

Такого же мнения придерживаются и европейские чиновники. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил WP, что в 2024 году огромных территориальных завоеваний, скорее всего, не будет. По его словам, единственная стратегия сейчас — это помочь Украине «просто не сдавать позиции».