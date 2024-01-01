Военная операция на Украине, день 677-й

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одессе из-за взрывов, там произошел пожар, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.
Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении высказался о России и конфликте на Украине: «В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам».
Владимир Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск, сообщил «Интерфакс» Дмитрий Песков.
Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором. По его словам, каждый гражданин Украины должен решить для себя — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной.
«Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — отметил Зеленсикй.
Взрывы ночью произошли в Николаеве, Одессе и Днепре, сообщили «Зеркало недели» и «РБК Украина».
В ночь на 1 января Одессу атаковали ударные беспилотники, один человек погиб, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран «Большой семерки» на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.
❗️ ВСУ обстреляли Донецк почти сразу после наступления нового года, по городу выпустили 15 ракет из РСЗО. Четыре человека погибли и 13 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.