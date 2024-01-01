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Политика

Военная операция на Украине, день 677-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 677-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
ВСУ обстреляли Донецк почти сразу после наступления нового года — по городу выпустили 15 ракет из РСЗО. Взрывы ночью произошли в Николаеве, Одессе, Днепре, а также в Хмельницкой и Львовской областях Украины. С 1 января вступил в силу запрет на импорт российских алмазов в ЕС. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:25

Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС РФ поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

9:14

Объект припортовой инфраструктуры поврежден в Одессе из-за взрывов, там произошел пожар, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

8:56

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении высказался о России и конфликте на Украине: «В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам».

8:37

Владимир Путин поздравил с Новым годом командующих группировками войск, сообщил «Интерфакс» Дмитрий Песков.

8:31

Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором. По его словам, каждый гражданин Украины должен решить для себя — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной.

«Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — отметил Зеленсикй.

8:27

Взрывы ночью произошли в Николаеве, Одессе и Днепре, сообщили «Зеркало недели» и «РБК Украина».

8:23

В ночь на 1 января Одессу атаковали ударные беспилотники, один человек погиб, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

8:16

С 1 января 2024 года вступил в силу запрет стран «Большой семерки» на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России.

8:13

Взрывы произошли в ночь на 1 января во Львовской области, сообщило издание «Зеркало недели».

8:09

В Хмельницкой области Украины ночью произошли взрывы, сообщило издание «Общественное».

8:04

❗️ ВСУ обстреляли Донецк почти сразу после наступления нового года, по городу выпустили 15 ракет из РСЗО. Четыре человека погибли и 13 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 677-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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