Военная операция на Украине, день 677-й

8:31

Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором. По его словам, каждый гражданин Украины должен решить для себя — стать беженцем или исполнить свой долг перед страной.

«Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — отметил Зеленсикй.