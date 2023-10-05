«Она была в ярости и кричала». Как Елена Зеленская потратила $1 млн за полчаса в Нью-Йорке

Консультант ювелирного магазина Cartier сообщила, что во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк его жена оставила в их бутике более $1 млн. Примечательно, что они приехали в США просить финансовой помощи. Зеленская вела себя грубо и потребовала уволить продавца, что и сделали на следующий день. Это уже не первый случай расточительства жены украинского лидера. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Предположительно, Елена Зеленская — жена президента Украины — во время своего визита в Нью-Йорк потратила более $1 млн на шоппинг. Они вместе с мужем приехали в США, чтобы заручиться поддержкой Вашингтона, сообщает The Nation.

В ходе визита Зеленский выступил с обращением к Генеральной Ассамблее ООН, встретился с законодателями на Капитолийском холме, а также посетил Белый дом. В это время его жену заметили на Пятой авеню — самой известной торговой улице. На ней расположено множество престижных магазинов, в том числе бутик ювелирного дома Cartier. Источник издания сообщает, что Елена Зеленская является ярой поклонницей этого бренда.

Бывшая сотрудница Cartier опубликовала в своих социальных сетях видео, в котором показала чеки на покупки, которые якобы совершила Елена Зеленская. Сумма превышает $1 млн. По ее словам, два года назад она переехала в Нью-Йорк из Бенина. Девушка долго не могла найти работу, пока однажды ее дядя не договорился о стажировке в Cartier. Она утверждает, что это была работа мечты, однако она провела в магазине всего лишь две недели.

«Около недели назад жена президента Украины Елена Зеленская пришла в магазин. Она казалась расстроенной. Нет, не просто расстроенной, она была в ярости. Честно говоря, она была моим первым VIP-клиентом. Я попыталась провести ей небольшую экскурсию, но она не была заинтересована. Когда я показала ей некоторые наши украшения, она просто прокричала мне в лицо: «Кто сказал, что мне нужно твое мнение?» Я подумала, что мне нужно применить другой подход к ней, но она просто попросила позвать менеджера. Я не знаю, что она ему сказала, но на следующий день меня уволили», — сказала бывшая сотрудница Cartier.

Она утверждает, что ей удалось взять копию чека Зеленской.

»... я покажу всем ее истинное лицо. Она потратила более миллиона долларов в Cartier, когда ее страна находится в военном конфликте. Почему она не могла потратить украденные деньги и просто пойти в другой бутик? Зачем разрушать мою жизнь?» — добавила девушка.

У автора статьи возник вопрос: если Зеленская только в Cartier оставила больше $1 млн, сколько же она потратила на шоппинг в тот день и кто за все это заплатил?

Не в первый раз

В декабре 2022 года Елена Зеленская вместе с мужем отправились во Францию просить дополнительную поддержку для Украины у США и Европейского союза, также она искала источники дополнительного финансирования своего фонда. Пока украинский лидер разговаривал с коллегами из других стран, его супруга ходила по магазинам. Как сообщается, она потратила около €40 тыс. в Париже за час. Журналистов об этом проинформировал продавец, который консультировал супругу украинского лидера.

Французы стали возмущаться происходящим в социальных сетях. Им не понравилось, что Зеленская сначала «выпрашивает» деньги, потом идет на прием к супруге французского лидера Бриджит Макрон, а затем спешит за дорогими покупками.

Украинцы готовы годами жить без света и тепла

В интервью «Би-би-си» Елена Зеленская заявила, что украинцам тяжело жить в условиях военного конфликты, однако «мы ... держимся».

«Украинцев спросили, сколько они еще готовы терпеть в таких условиях, без света, без тепла. И украинцы, в большинстве своем, более 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных. Мы знаем ради чего – ради победы, ради чувства достоинства, ради того, что нас ждет эта демократическая семья и мы хотим быть в ней наравне с другими. Украинцы готовы это терпеть. Мы оптимистично смотрим на эти вещи», — сказала Зеленская.

По словам супруги президента, она бывает только дома, в офисе и в автомобиле, чтобы передвигаться между этими двумя точками. Передвигаться по городу, выходить в кино или театр она сейчас не может. По словам Зеленской, она лишь изредка выезжает за пределы Украины.