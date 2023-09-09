ВСУ может получить от США ракеты ATACMS. Военная операция на Украине, день 563-й

Всемирный банк впервые с 2021 года провел сверку кредитного портфеля Украины: он насчитывает 20 действующих проектов на общую сумму более $5,5 млрд и €1 млрд кредитных средств.
Илон Маск заявил, что Starlink, сервис SpaceX, не может быть использован для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании
Маск также указал, что SpaceX в настоящее время создает сеть Starshield, которая идентична Starlink, однако уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем правительства США.
❗️ Тактические баллистические ракеты ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине, в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в американской администрации, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.
Британский наемник погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине, его тело обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками. Об этом сообщил телеканал Sky News.
По данным Sky News, 31-летний Джордан Чедвик принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Ранее он проходил службу в Шотландском гвардейском полку британской армии.
ВСУ после полуночи выпустили 37 снарядов «натовского» калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась, более 80% расчетов между странами производится в национальных валютах, заявили РИА Новости в МИД РФ.