ВСУ может получить от США ракеты ATACMS. Военная операция на Украине, день 563-й

8:30

Илон Маск заявил, что Starlink, сервис SpaceX, не может быть использован для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании

Маск также указал, что SpaceX в настоящее время создает сеть Starshield, которая идентична Starlink, однако уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем правительства США.