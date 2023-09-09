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Политика

ВСУ может получить от США ракеты ATACMS. Военная операция на Украине, день 563-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 563-й день

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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении

Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции на Купянском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Тактические баллистические ракеты ATACMS могут включить в новый пакет военной помощи США Украине, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении Белом доме, сообщает ABC со ссылкой на источники. Украинские войска в ночь на 9 сентября выпустили по Донецку и Макеевке 37 снарядов калибра 155 мм. Дедолларизация экономических связей Москвы и Пекина уже состоялась, более 80% расчетов между странами производится в нацвалютах, заявили в МИД РФ. Тело британского наемника со связанными руками обнаружили в украинском водоеме, он принимал участие в конфликте на стороне ВСУ, сообщает Sky News. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:40

Всемирный банк впервые с 2021 года провел сверку кредитного портфеля Украины: он насчитывает 20 действующих проектов на общую сумму более $5,5 млрд и €1 млрд кредитных средств.

8:30

Илон Маск заявил, что Starlink, сервис SpaceX, не может быть использован для атак киевских властей на Крым, так как это нарушило бы пользовательское соглашение компании

Маск также указал, что SpaceX в настоящее время создает сеть Starshield, которая идентична Starlink, однако уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем правительства США.

8:20

❗️ Тактические баллистические ракеты ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине, в настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в американской администрации, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

8:15

8:11

Британский наемник погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине, его тело обнаружили в водоеме со связанными за спиной руками. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным Sky News, 31-летний Джордан Чедвик принимал участие в боевых действиях на стороне Киева в составе Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Ранее он проходил службу в Шотландском гвардейском полку британской армии.

8:06

ВСУ после полуночи выпустили 37 снарядов «натовского» калибра по Донецку и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

8:03

Дедолларизация экономических связей России и Китая уже состоялась, более 80% расчетов между странами производится в национальных валютах, заявили РИА Новости в МИД РФ.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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