Тест: насколько хорошо вы знаете Северную Корею?

9 сентября исполняется 75 лет с момента образования Корейской Народно-Демократической Республики. Жизнь в этом социалистическом государстве окутана огромным количеством мифов. СМИ пишут, что даже западные спецслужбы не всегда могут с уверенностью сказать о происходящем внутри КНДР. «Газета.Ru» предлагает вам попытаться отличить реальные, хоть и необычные, факты о Северной Корее от тех, которые касаются других государств.