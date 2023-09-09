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Тест: насколько хорошо вы знаете Северную Корею?

Угадайте, какие необычные факты касаются КНДР

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Участники представления держат карты, образуя портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына, во время массовых игр под названием «Земля народа» на первомайском стадионе в Пхеньяне, Северная Корея, 11 сентября 2019 года

Участники представления держат карты, образуя портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына, во время массовых игр под названием «Земля народа» на первомайском стадионе в Пхеньяне, Северная Корея, 11 сентября 2019 года

Dita Alangkara/AP
9 сентября исполняется 75 лет с момента образования Корейской Народно-Демократической Республики. Жизнь в этом социалистическом государстве окутана огромным количеством мифов. СМИ пишут, что даже западные спецслужбы не всегда могут с уверенностью сказать о происходящем внутри КНДР. «Газета.Ru» предлагает вам попытаться отличить реальные, хоть и необычные, факты о Северной Корее от тех, которые касаются других государств.

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