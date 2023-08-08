США заявили, что Россия не хочет обсуждать мир на Украине. Москва обвинила Вашингтон во лжи

Представитель Госдепа США заявил, что Россия «не демонстрирует интереса к мирным переговорам» по Украине. В Москве в ответ удивились и обвинили американского чиновника во вранье, указав, что именно Вашингтон сорвал переговорный процесс весной 2022 года, а позже инициировал запрет на контакты с российской стороной. В Киеве тем временем тоже не проявляют желания обсуждать мирное соглашение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что никаких переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется. По его словам, единственная причина этому — нежелание Москвы.

«Я бы хотел прояснить, кто возглавит переговоры, которые сейчас не имеют места. Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», — сказал чиновник в ходе брифинга (цитата по РИА Новости).

Вашингтон при этом готов сыграть «любую возможную конструктивную роль», чтобы поддержать Киев в контексте будущего мирного диалога, заверил Миллер.

«Мы также будем приветствовать конструктивный вклад любой другой страны в данный процесс», — подчеркнул он.

«Вот же вруны»

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в свою очередь назвала Миллера «вруном» и обвинила американские власти в срыве переговоров, которые Москва и Киев начинали вести еще весной 2022 года.

«Вот же вруны! Прекрасно знают, что сами сказали Зеленскому сворачивать переговоры в апреле 2022, сами инициировали запрет киевским режимом мирных переговоров с Россией в сентябре 2022, сами год публично заявляли неоднократно, что не время для переговоров, а все равно обвиняют Россию», — говорится в посте Марии Захаровой в Telegram.

Дипломат высказала предположение, что, если Миллер не врет, то он просто-напросто не следит за заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Если Мэтью Миллер ознакомиться с интервью своего шефа Блинкена от апреля 2023, то он поймет, что дал или в штангу или дрозда», — резюмировала Захарова.

«На поле боя»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сегодня вновь заявил, что в Киеве не намерены говорить с Москвой «на данном этапе конфликта».

«В нынешней диспозиции не может быть переговорного процесса. Статус-кво должен быть изменен на поле боя. Это означает... больше оружия, ракет и самолетов», — написал он в соцсетях.

По мнению Подоляка, украинцы выступают не только против переговоров, но также и против возможной «паузы в конфликте». При таком сценарии Москва сразу же «начнет готовиться к следующему раунду», уверены в Киеве.

5-6 августа в Джидде прошли консультации по Украине, организованные по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте и с Россией, и Украиной.

В Госдепе назвали встречу «продуктивной». «Мы посчитали продуктивным, что целый ряд стран смогли напрямую услышать от Украины о насилии, которое ей чинит Россия, а также о ее видении справедливого и прочного мира, который бы сохранял их территориальную целостность и суверенитет», — сказал Миллер.