Живущего на Украине бывшего нацбола Попкова обвинили в организации теракта в Петербурге

МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова, статья УК в базе данных ведомства не уточняется. В свою очередь в Следственном комитете назвали Попкова организатором теракта в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Ранее в ходе допроса Дарья Трепова, которую обвиняют в реализации теракта, заявила, что ее завербовал Попков. Сам журналист неоднократно отрицал причастность к вербовке, однако подтверждал, что знаком с Треповой. Сейчас он находится на Украине.

Следственный комитет России заочно обвинил журналиста Романа Попкова в организации теракта в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)», — сказали в ведомстве.

Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.

Как предполагает следствие, Попков переписывался в соцсетях с Дарьей Треповой, которую обвиняют в непосредственно исполнении теракта, и давал ей указания.

В свою очередь МВД объявило Попкова в розыск, следует из базы ведомства.

«Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе МВД.

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Ранее сообщалось, что Трепова заявила следователям, что именно Попков попросил ее выполнить задание – передать Татарскому бюст с его изображением, который впоследствии взорвался.

Сам Попков подтверждал знакомство с Треповой, однако говорил, что не давал ей никаких указаний. По его словам, Трепова была его подписчицей в соцсетях и интересовалась журналистской деятельностью, планировала поехать на Украину.

Теракт на Васильевском острове 2 апреля на творческой встрече с Владленом Татарским в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге взорвалась бомба, вмонтированная в подаренная военкору Треповой статуэтку. Пострадало более 30 человек. ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта — член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, замаскировав его... Читать дальше

В своем Telegram-канале Попков, комментируя объявление в розыск, заявил, что его «выписали из русских».

Кто такой Роман Попков

Попков родился 29 августа 1978 года. В 1999 вступил в состав Национал-большевистской партии (организация запрещена в России) Эдуарда Лимонова, был руководителем столичного отделения. До этого состоял в брянском отделении «Русского национального единства» (организация запрещена в России). Координатор преемницы НБП, партии «Другая Россия» Михаил Аксель заявил, что Попков не имеет отношения к нацболам с 2009 года. Он отметил, что Попкова считают в партии предателем. В 2009 году Лимонов выгнал его из объединения за «фракционную деятельность» — раскол внутри НБП — и общение с оперативниками МВД и ФСБ.

Попков принимал участие в нескольких громких акциях нацболов — захвате общественных приемных администрации президента и «Единой России». В 2006 году Попкова взяли под стражу по делу о нападении неизвестных на Лимонова и его соратников у здания Таганского суда. В 2008 году его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы по статье УК «Хулиганство», но вскоре вышел на свободу, так как отбыл почти весь срок в СИЗО.

Также Попков был редактором «МБХ медиа» Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и членом его организации «Открытой России».

В 2014 году после «майдана» на Украине переехал в Киев. Сейчас выступает с критикой СВО.