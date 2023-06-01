Живущего на Украине бывшего нацбола Попкова обвинили в организации теракта в Петербурге

Следственный комитет России заочно обвинил журналиста Романа Попкова в организации теракта в Санкт-Петербурге, в ходе которого погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).
«В ходе расследования установлено, что к совершению преступления причастен журналист Роман Попков, проживающий на территории Украины. Он объявлен в розыск и ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 205.1 УК РФ (руководство совершением террористического акта)», — сказали в ведомстве.
Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.
Как предполагает следствие, Попков переписывался в соцсетях с Дарьей Треповой, которую обвиняют в непосредственно исполнении теракта, и давал ей указания.
В свою очередь МВД объявило Попкова в розыск, следует из базы ведомства.
«Попков Роман Андреевич, разыскивается по статье УК РФ», — говорится в базе МВД.
Ранее сообщалось, что Трепова заявила следователям, что именно Попков попросил ее выполнить задание – передать Татарскому бюст с его изображением, который впоследствии взорвался.
Сам Попков подтверждал знакомство с Треповой, однако говорил, что не давал ей никаких указаний. По его словам, Трепова была его подписчицей в соцсетях и интересовалась журналистской деятельностью, планировала поехать на Украину.
В своем Telegram-канале Попков, комментируя объявление в розыск, заявил, что его «выписали из русских».
Кто такой Роман Попков
Попков родился 29 августа 1978 года. В 1999 вступил в состав Национал-большевистской партии (организация запрещена в России) Эдуарда Лимонова, был руководителем столичного отделения. До этого состоял в брянском отделении «Русского национального единства» (организация запрещена в России). Координатор преемницы НБП, партии «Другая Россия» Михаил Аксель заявил, что Попков не имеет отношения к нацболам с 2009 года. Он отметил, что Попкова считают в партии предателем. В 2009 году Лимонов выгнал его из объединения за «фракционную деятельность» — раскол внутри НБП — и общение с оперативниками МВД и ФСБ.
Попков принимал участие в нескольких громких акциях нацболов — захвате общественных приемных администрации президента и «Единой России». В 2006 году Попкова взяли под стражу по делу о нападении неизвестных на Лимонова и его соратников у здания Таганского суда. В 2008 году его приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы по статье УК «Хулиганство», но вскоре вышел на свободу, так как отбыл почти весь срок в СИЗО.
Также Попков был редактором «МБХ медиа» Михаила Ходорковского (признан в РФ иностранным агентом) и членом его организации «Открытой России».
В 2014 году после «майдана» на Украине переехал в Киев. Сейчас выступает с критикой СВО.