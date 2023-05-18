Военная операция РФ на Украине. День 449-й

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы.
По его мнению, все должны накапливать взаимное доверие, создавать условия для переговоров.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО для обеспечения безопасности Европы.
По его мнению, Европа активно вооружает Украину, что в результате сделает ее страной с лучшим вооружением, но с наименее стратегически опытным руководством в регионе. Киссинджер считает, что членство в альянсе сделает для Украины невозможным принимать решения по территориальным вопросам на национальном уровне.
Он также убежден, что конфликт России и Украины завершится примерно в тех же позициях, которые они занимали до 24 февраля 2022 года.
Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
В Киеве прогремели несколько взрывов в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в Дарницком районе упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе.
В Одесской области сообщили о попадании в промышленный объект. По данным властей, один человек погиб, двое ранены.
ФСБ задержала жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве с СБУ.
По версии ведомства, он собирал сведения о деятельности российской армии в зоне военной операции на Украине и искал исполнителей диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.
Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
⚡️Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.
В то же время газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что несколько европейских стран готовы передать Украине F-16, но власти США не разрешают начать обучение украинских пилотов из-за дороговизны самолета.
Пробные полеты на F-16 невозможны, пока США не дадут согласие на это.