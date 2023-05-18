Военная операция РФ на Украине. День 449-й

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Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы.

По его мнению, все должны накапливать взаимное доверие, создавать условия для переговоров.