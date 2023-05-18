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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 449-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 449-й день

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Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении

Работа крымских артиллеристов на Херсонском направлении

Дмитрий Макеев/РИА Новости
Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине, сообщает Politico со ссылкой на представителя Пентагона. При этом NYT утверждает, что несколько стран ЕС готовы передать Украине F-16, но США не разрешают начать обучение украинских пилотов из-за дороговизны самолета. ФСБ задержала жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве с СБУ. По версии ведомства, он собирал сведения о деятельности российской армии на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:32

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе состоявшегося 16-17 мая визита в Киев заявил, что для урегулирования украинского кризиса нет какого-либо универсального метода и КНР будет по-своему оказывать содействие решению данной проблемы.

По его мнению, все должны накапливать взаимное доверие, создавать условия для переговоров.

8:25

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украину нужно принять в НАТО для обеспечения безопасности Европы.

По его мнению, Европа активно вооружает Украину, что в результате сделает ее страной с лучшим вооружением, но с наименее стратегически опытным руководством в регионе. Киссинджер считает, что членство в альянсе сделает для Украины невозможным принимать решения по территориальным вопросам на национальном уровне.

Он также убежден, что конфликт России и Украины завершится примерно в тех же позициях, которые они занимали до 24 февраля 2022 года.

8:20

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

В Киеве прогремели несколько взрывов в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, в Дарницком районе упали обломки ракеты, начался пожар в гаражном кооперативе.

В Одесской области сообщили о попадании в промышленный объект. По данным властей, один человек погиб, двое ранены.

8:14

8:09

ФСБ задержала жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве с СБУ.

По версии ведомства, он собирал сведения о деятельности российской армии в зоне военной операции на Украине и искал исполнителей диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

8:05

⚡️Минобороны США не против передачи истребителей F-16 Украине, сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона.

В то же время газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника пишет, что несколько европейских стран готовы передать Украине F-16, но власти США не разрешают начать обучение украинских пилотов из-за дороговизны самолета.

Пробные полеты на F-16 невозможны, пока США не дадут согласие на это.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 449-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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