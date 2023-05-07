Военная операция РФ на Украине. День 438-й

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Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что накануне ВСУ ударили по Крыму баллистическими ракетами «Гром-2» из временно подконтрольного им города Запорожье. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК «Гром-2». Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой», — утверждает он.

6 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что системы противовоздушной обороны на полуострове сбили баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Он отмечал, что разрушений и пострадавших не было.