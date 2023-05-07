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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 438-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 438-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
Глава Севастополя Развозжаев сообщил, что силы ПВО отразили атаку трех беспилотников. Глава МАГАТЭ Гросси считает, что в районе Запорожской АЭС нарастает опасность. Кандидат в президенты США Кеннеди уверен, что Россия не проиграет в конфликте на Украине. В Госдуме предложили помечать товары из недружественных стран надписью «произведено врагом России». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:00

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что 10 мая он «начнет вывод подразделений» из Артемовска.

8:58

8:52

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что накануне ВСУ ударили по Крыму баллистическими ракетами «Гром-2» из временно подконтрольного им города Запорожье. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК «Гром-2». Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой», — утверждает он.

6 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что системы противовоздушной обороны на полуострове сбили баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Он отмечал, что разрушений и пострадавших не было.

8:46

Накануне машина, в которой ехал Захар Прилепин взорвалась. Его водитель погиб, Прилепина доставили на вертолете в больницу с переломами и травмой головы. Ему успешно провели операцию и ввели в медикаментозный сон для лучшего восстановления. СБУ заявила, что «официально не может ни подтвердить, ни опровергнуть» причастность к теракту.

8:29

8:25

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди — младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast высказал мнение, что Россия не может потерпеть поражение в конфликте на Украине.

«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают», — заявил политик.

По его словам, РФ «наращивает свои силы», имеет «артиллерийское преимущество перед США». Кеннеди считает, что у Соединенных Штатов нечем заменить артиллерию, уничтоженную во время боевых действий на Украине.

Он также утверждает, что Вашингтон и Киев изо всех сил пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ.

Политик добавил, что украинский конфликт является «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»
8:21

Ночью, по данным украинского издания «Страна.ua», в Николаеве и Одессе звучали взрывы. В этих регионах России была объявлена воздушная тревога.

8:18

Порядка 95% территории Артемовска (украинское название — Бахмут) — под контролем ВС РФ. Оставшиеся 5% на ход всей спецоперации на Украине не влияют, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

8:13

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстановка в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и «потенциально опасной»:

«Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция».

По его мнению, нужно «действовать сейчас», чтобы предотвратить угрозу опасной ядерной аварии.

8:09

8:06

Доброе утро, дорогие читатели! Мы продолжает следить за событиями, связанными со спецоперацией на Украине, и делиться с Вами самыми важными и интересными новостями.

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