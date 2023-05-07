Военная операция РФ на Украине. День 438-й

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что 10 мая он «начнет вывод подразделений» из Артемовска.
Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что накануне ВСУ ударили по Крыму баллистическими ракетами «Гром-2» из временно подконтрольного им города Запорожье. Об этом он сообщил РИА Новости.
«Туда ранее был переброшен и размещен ОТРК «Гром-2». Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой», — утверждает он.
6 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что системы противовоздушной обороны на полуострове сбили баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Он отмечал, что разрушений и пострадавших не было.
Накануне машина, в которой ехал Захар Прилепин взорвалась. Его водитель погиб, Прилепина доставили на вертолете в больницу с переломами и травмой головы. Ему успешно провели операцию и ввели в медикаментозный сон для лучшего восстановления. СБУ заявила, что «официально не может ни подтвердить, ни опровергнуть» причастность к теракту.
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, кандидат в президенты страны Роберт Кеннеди — младший в интервью YouTube-каналу All-in Podcast высказал мнение, что Россия не может потерпеть поражение в конфликте на Украине.
«Русские не могут проиграть эту войну. Нам говорят, что они проигрывают», — заявил политик.
По его словам, РФ «наращивает свои силы», имеет «артиллерийское преимущество перед США». Кеннеди считает, что у Соединенных Штатов нечем заменить артиллерию, уничтоженную во время боевых действий на Украине.
Он также утверждает, что Вашингтон и Киев изо всех сил пытаются скрыть «катастрофические» потери ВСУ.
Политик добавил, что украинский конфликт является «самым жестоким конфликтом» со времен Второй мировой войны.
Ночью, по данным украинского издания «Страна.ua», в Николаеве и Одессе звучали взрывы. В этих регионах России была объявлена воздушная тревога.
Порядка 95% территории Артемовска (украинское название — Бахмут) — под контролем ВС РФ. Оставшиеся 5% на ход всей спецоперации на Украине не влияют, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что обстановка в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и «потенциально опасной»:
«Я крайне обеспокоен вполне реальными угрозами ядерной безопасности, с которыми сталкивается станция».
По его мнению, нужно «действовать сейчас», чтобы предотвратить угрозу опасной ядерной аварии.