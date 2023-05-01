Военная операция РФ на Украине. День 432-й

ВС РФ на Лиманском направлении поразили около 140 целей украинской армии. В ЛНР из-за аварии на линии электропередачи более 6 тысяч человек остались без света. Британские СМИ сообщают, что западные государства обеспокоены неготовностью ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардной военно-финансовой помощи. В Европарламенте предлагают помочь Украине разминировать посевные площади. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.