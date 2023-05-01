Военная операция РФ на Украине. День 432-й

РИА Новости:
В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Кроме того, у другой опоры, предположительно, обнаружили еще одно взрывное устройство. Электроснабжение не нарушено, добавил чиновник.
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский:
«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях… Ситуация довольно сложная».
Разрушенные дома в Артёмовске (Бахмут)Евгений Биятов/РИА Новости
ВСУ по состоянию на 08:00 мск выпустили 72 снаряда по населенным пунктам ДНР — ТАСС со ссылкой на СЦКК
Зафиксировано 20 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Михайловка, Никольское, Новобахмутовка и Петровское.
О погибших и раненых не сообщается.
Артиллерийские подразделения группировки ВС РФ «Центр» на Лиманском направлении поразили порядка 140 целей ВСУ — ТАСС
Украинские войска понесли потери в людях и военной технике.
Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению после многомиллиардной помощи Киеву — The Guardian
Британские журналисты пишут, что состояние украинской армии вызывает беспокойство в США и государствах Европы, вложивших огромные средства в военную помощь Украине.
В городе Стаханов Луганской народной республики (ЛНР) более 6 тысяч граждан остались без света из-за аварии на ЛЭП.
В Европарламенте захотели помочь Украине в разминировании посевных площадей
Депутат от Швеции Томас Тобе обратился к Европарламенту и заявил о необходимости оказать Украине содействие в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий, чтобы обеспечить безопасность поставок продовольствия.
Предупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ противотанковых мин на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морюРИА «Новости»