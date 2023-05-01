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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 432-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 432-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
ВС РФ на Лиманском направлении поразили около 140 целей украинской армии. В ЛНР из-за аварии на линии электропередачи более 6 тысяч человек остались без света. Британские СМИ сообщают, что западные государства обеспокоены неготовностью ВСУ к контрнаступлению после многомиллиардной военно-финансовой помощи. В Европарламенте предлагают помочь Украине разминировать посевные площади. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:14

РИА Новости:

В Ленинградской области подорвали опору ЛЭП, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Кроме того, у другой опоры, предположительно, обнаружили еще одно взрывное устройство. Электроснабжение не нарушено, добавил чиновник.

9:10

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский:

«На бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях… Ситуация довольно сложная».

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Разрушенные дома в Артёмовске (Бахмут)

Евгений Биятов/РИА Новости
8:49

8:30

ВСУ по состоянию на 08:00 мск выпустили 72 снаряда по населенным пунктам ДНР — ТАСС со ссылкой на СЦКК

Зафиксировано 20 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм. Под огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Михайловка, Никольское, Новобахмутовка и Петровское.

О погибших и раненых не сообщается.

8:18

Артиллерийские подразделения группировки ВС РФ «Центр» на Лиманском направлении поразили порядка 140 целей ВСУ — ТАСС

Украинские войска понесли потери в людях и военной технике.

8:10

Западные страны обеспокоены сообщениями о неготовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению после многомиллиардной помощи Киеву — The Guardian

Британские журналисты пишут, что состояние украинской армии вызывает беспокойство в США и государствах Европы, вложивших огромные средства в военную помощь Украине.

8:04

В городе Стаханов Луганской народной республики (ЛНР) более 6 тысяч граждан остались без света из-за аварии на ЛЭП.

8:01

В Европарламенте захотели помочь Украине в разминировании посевных площадей

Депутат от Швеции Томас Тобе обратился к Европарламенту и заявил о необходимости оказать Украине содействие в вопросе разминирования сельскохозяйственных угодий, чтобы обеспечить безопасность поставок продовольствия.

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Предупреждающая табличка во время разминирования военнослужащими подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ противотанковых мин на Арабатской стрелке, соединяющей Крым с Херсонской областью по Азовскому морю

РИА «Новости»
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий на Украине.

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