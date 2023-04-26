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Политика

Военная операция на Украине. День 427-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 427-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Конгрессмены США от обеих партий готовят резолюцию, согласно которой Вашингтону нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года, а также ее вступления в НАТО, передает Yahoo News. В правящей партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО. Экс-заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос сообщил о больших потерях в Артемовске (украинское название — Бахмут). «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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09:13

09:09

Командующий силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко заявил, что обстановка в Бахмуте (российское название — Артемовск) сейчас сложная.

«Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — обратился он к украинским военнослужащим во время визита в город.

09:01

08:48

Правоохранительные органы Запорожской области изъяли в частном доме в Васильевском районе крупную партию боеприпасов, более 4,5 тыс. патронов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.

08:37

Каждый пятый опрошенный за последний месяц сталкивался с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам в России. За год доля таких ответов снизилась, отмечают социологические службы.

Четверть респондентов используют VPN-сервисы, прежде всего это молодежь, а также те, кто регулярно сталкивается с ограничениями в интернете.

08:35

Средние расходы россиян за неделю уменьшились на 7% и составили 6206 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 22%, подсчитал «Ромир».

Индекс среднего чека снизился на 3% и составил 684 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний чек больше на 6%.

08:34

08:32

В марте респонденты, как и ранее, чаще всего упоминали события, связанные со спецоперацией (19%), при этом доля таких ответов продолжает снижаться: в феврале она запомнилась 25% опрошенных.

Кроме этого, в марте респонденты говорили о визите председателя КНР в Россию (14%), а также об атаках на территорию РФ (3%), фиксируют социологи.

08:29

80% респондентов ВЦИОМ считают, что Россия должна выступать в качестве гаранта мира и стабильности на территории бывшего СССР, обратной точки зрения придерживаются 14%.

Говоря о нынешней роли России, 52% отметили, что страна заботится о поддержании порядка на территории бывшего СССР, является гарантом мира и стабильности в регионе.

08:18

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО — ТАСС.

08:12

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные российской разведки утверждает, что офис президента Украины якобы отдал распоряжение главам военно-гражданских администраций на подконтрольных Киеву территориях «провести мероприятия по дискредитации России» — ТАСС.

08:10

В правящей партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО, пишет газета Yomiuri.

08:09

Военнослужащие штурмовых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа получили государственные награды на передовой:

08:07

В посольстве РФ заявили, что Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ — ТАСС.

08:06

Конгрессмены США от обеих партий намерены представить резолюцию, согласно которой Вашингтону нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года, а также ее вступления в НАТО, следует из данных портала Yahoo News.

08:05

08:04

В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 26 раз обстреляли населенные пункты. Ранен один мирный житель — ТАСС.

08:03

Бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос сообщил о больших потерях в Артемовске (украинское название — Бахмут). Он связал это с тем, что военное руководство страны не подготовило город к обороне — ТАСС.

08:01

Чешские школы и детсады приняли 51 281 ребенка беженцев с Украины с начала СВО, следует из данных Министерства образования республики — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 427-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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