Военная операция на Украине. День 427-й

Командующий силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко заявил, что обстановка в Бахмуте (российское название — Артемовск) сейчас сложная.
«Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто как не вы знает, что надо делать и как действовать в текущих условиях», — обратился он к украинским военнослужащим во время визита в город.
Правоохранительные органы Запорожской области изъяли в частном доме в Васильевском районе крупную партию боеприпасов, более 4,5 тыс. патронов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов — ТАСС.
Каждый пятый опрошенный за последний месяц сталкивался с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам в России. За год доля таких ответов снизилась, отмечают социологические службы.
Четверть респондентов используют VPN-сервисы, прежде всего это молодежь, а также те, кто регулярно сталкивается с ограничениями в интернете.
Средние расходы россиян за неделю уменьшились на 7% и составили 6206 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 22%, подсчитал «Ромир».
Индекс среднего чека снизился на 3% и составил 684 рубля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года средний чек больше на 6%.
В марте респонденты, как и ранее, чаще всего упоминали события, связанные со спецоперацией (19%), при этом доля таких ответов продолжает снижаться: в феврале она запомнилась 25% опрошенных.
Кроме этого, в марте респонденты говорили о визите председателя КНР в Россию (14%), а также об атаках на территорию РФ (3%), фиксируют социологи.
80% респондентов ВЦИОМ считают, что Россия должна выступать в качестве гаранта мира и стабильности на территории бывшего СССР, обратной точки зрения придерживаются 14%.
Говоря о нынешней роли России, 52% отметили, что страна заботится о поддержании порядка на территории бывшего СССР, является гарантом мира и стабильности в регионе.
Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные российской разведки утверждает, что офис президента Украины якобы отдал распоряжение главам военно-гражданских администраций на подконтрольных Киеву территориях «провести мероприятия по дискредитации России» — ТАСС.
В правящей партии Японии предложили поставить Украине ракеты и средства ПВО, пишет газета Yomiuri.
Военнослужащие штурмовых подразделений общевойсковой армии Западного военного округа получили государственные награды на передовой:
В посольстве РФ заявили, что Великобритания не сможет уйти от ответственности за последствия применения на Украине снарядов с обедненным ураном, которые были переданы ВСУ — ТАСС.
Конгрессмены США от обеих партий намерены представить резолюцию, согласно которой Вашингтону нужно будет добиваться возвращения Украины к границам 1991 года, а также ее вступления в НАТО, следует из данных портала Yahoo News.
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки 26 раз обстреляли населенные пункты. Ранен один мирный житель — ТАСС.
Бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос сообщил о больших потерях в Артемовске (украинское название — Бахмут). Он связал это с тем, что военное руководство страны не подготовило город к обороне — ТАСС.
Чешские школы и детсады приняли 51 281 ребенка беженцев с Украины с начала СВО, следует из данных Министерства образования республики — ТАСС.