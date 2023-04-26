Военная операция на Украине. День 427-й

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Каждый пятый опрошенный за последний месяц сталкивался с невозможностью получить доступ к привычным цифровым сервисам в России. За год доля таких ответов снизилась, отмечают социологические службы.

Четверть респондентов используют VPN-сервисы, прежде всего это молодежь, а также те, кто регулярно сталкивается с ограничениями в интернете.