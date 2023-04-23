«Холодный душ для Запада». Посол Китая рассказал французам о российском Крыме

Литва, Латвия, Эстония, Франция и Украина выразили возмущение словами китайского посла во Франции Лю Шайе. Ранее в интервью французскому телеканалу дипломат заявил, что неясно, являются ли бывшие советские республики суверенными. Кроме того, он напомнил, что исторически Крым «изначально был российским», пока один из правителей страны не отдал его Украине. В Госдуме назвали слова Лю Шайе «холодным душем для горячих голов на Западе». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Слова китайского посла во Франции Лю Шайе о том, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен, вызвали резкую реакцию стран Прибалтики, Украины и Франции.

Министерства иностранных дел Латвии, Эстонии вызвали послов КНР в этих странах.

Глава латвийского ведомства Эдгар Ринкевич написал на своей странице в Twitter, что Рига ожидает «пояснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления».

«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы»,

– подчеркнул министр. По словам Ринкевича, вызов уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для объяснений согласован с Литвой и Эстонией.

Эстонская сторона хочет получить разъяснения высказывания китайского дипломата во Франции о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – цитирует Delfi главу ведомства Маргуса Цахкну. Министр подчеркнул, что цель Таллина – «дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония – суверенное государство».

Литовский министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис так прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter: «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю «посредничество в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы».

На слова Лю Шайе ответил и украинский посол во Франции Вадим Омельченко. По его мнению, у китайского коллеги «очевидные проблемы с географией». «Либо подобные заявления не согласуются с позицией столицы «об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН», – предположил дипломат от Украины на странице в Twitter.

Во французском МИДе рассказали, что «с тревогой приняли к сведению» замечания Лю Шайе и обратились к Пекину с просьбой прояснения, отражают ли слова китайского посла во Франции официальную позицию КНР. В ведомстве выразили надежду, что ответ будет отрицательным.

Париж отмечает, что Украина после распада СССР была признана «в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом». Подчеркивается, что в признании участвовал и Китай. В МИДе напомнили, что Украину признали новым государством-членом Организации Объединенных Наций. В связи с чем французские дипломаты настаивают на том, что «аннексия полуострова Россией в 2014 год является незаконной по международному праву».

В Госдуме России назвали заявление Лю Шайе «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». Такое определение дал депутат от Севастополя Дмитрий Белик

Он утверждает, что главы всех крупных держав понимают, что вхождение Крыма в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.

«Другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай в списке таких стран», — подчеркнул Белик.

Речь идет об интервью Лю Шайе французскому каналу LCI. Во время ответов на вопросы посол Китая заявил, что у стран бывшего Советского Союза «нет эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего статус их суверенных стран».

На вопрос о принадлежности Крымского полуострова китайский дипломат ответил, что ответ на него «зависит от того, как воспринимать эту проблему».

«Есть история. Крым был изначально в России. Это [бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита] Хрущев отдал его Украине во времена Советского Союза», – напомнил Лю Шайе.

Он призвал не «придираться» к вопросу о постсоветских границах. «Сейчас самое срочное – остановить, добиться прекращения огня между Россией и Украиной», – сказал он.

Вместе с тем дипломат выразил мнение, что «со стороны руководства России есть желание начать переговоры, украинская сторона также выразила желание к переговорам». «Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — считает китайский посол.

До 19 февраля 1954 года Крым входил в состав РСФСР, после этого — перешел к Украинской ССР. В 2014 году на территории полуострова был проведен референдум. По его итогам в марте того же года Крым вошел в состав России. Итоги голосования не признают большинство стран. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт для обсуждения.