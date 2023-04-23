«Холодный душ для Запада». Посол Китая рассказал французам о российском Крыме

Слова китайского посла во Франции Лю Шайе о том, что Крым «изначально был российским», а статус постсоветских стран в международном праве неясен, вызвали резкую реакцию стран Прибалтики, Украины и Франции.
Министерства иностранных дел Латвии, Эстонии вызвали послов КНР в этих странах.
Глава латвийского ведомства Эдгар Ринкевич написал на своей странице в Twitter, что Рига ожидает «пояснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления».
«Замечания китайского посла во Франции по поводу международного права и суверенитета наций совершенно неприемлемы»,
– подчеркнул министр. По словам Ринкевича, вызов уполномоченного представителя в делах посольства Китая в Риге для объяснений согласован с Литвой и Эстонией.
Эстонская сторона хочет получить разъяснения высказывания китайского дипломата во Франции о суверенитете Эстонии и других стран бывшего Советского Союза. «Прискорбно, что представитель Китайской Народной Республики придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», – цитирует Delfi главу ведомства Маргуса Цахкну. Министр подчеркнул, что цель Таллина – «дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония – суверенное государство».
Литовский министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис так прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter: «Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю «посредничество в мире на Украине», то вот китайский посол, утверждающий, что Крым – это Россия, а границы наших стран не имеют законной основы».
На слова Лю Шайе ответил и украинский посол во Франции Вадим Омельченко. По его мнению, у китайского коллеги «очевидные проблемы с географией». «Либо подобные заявления не согласуются с позицией столицы «об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН», – предположил дипломат от Украины на странице в Twitter.
Во французском МИДе рассказали, что «с тревогой приняли к сведению» замечания Лю Шайе и обратились к Пекину с просьбой прояснения, отражают ли слова китайского посла во Франции официальную позицию КНР. В ведомстве выразили надежду, что ответ будет отрицательным.
Париж отмечает, что Украина после распада СССР была признана «в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом». Подчеркивается, что в признании участвовал и Китай. В МИДе напомнили, что Украину признали новым государством-членом Организации Объединенных Наций. В связи с чем французские дипломаты настаивают на том, что «аннексия полуострова Россией в 2014 год является незаконной по международному праву».
В Госдуме России назвали заявление Лю Шайе «холодным душем для горячих голов на Западе, которые пребывают в горячечном антироссийском бреду». Такое определение дал депутат от Севастополя Дмитрий Белик
Он утверждает, что главы всех крупных держав понимают, что вхождение Крыма в состав России было справедливым и закономерным историческим шагом на основе демократического волеизъявления.
«Другое дело то, что это не вписалось в геополитические каноны США. Но от этого белое не станет черным, поэтому биться за справедливость сегодня могут лишь те страны, которые не отвергли традиционные ценности и настоящие демократические устои. Россия и Китай в списке таких стран», — подчеркнул Белик.
Речь идет об интервью Лю Шайе французскому каналу LCI. Во время ответов на вопросы посол Китая заявил, что у стран бывшего Советского Союза «нет эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, конкретизирующего статус их суверенных стран».
На вопрос о принадлежности Крымского полуострова китайский дипломат ответил, что ответ на него «зависит от того, как воспринимать эту проблему».
«Есть история. Крым был изначально в России. Это [бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета министров СССР Никита] Хрущев отдал его Украине во времена Советского Союза», – напомнил Лю Шайе.
Он призвал не «придираться» к вопросу о постсоветских границах. «Сейчас самое срочное – остановить, добиться прекращения огня между Россией и Украиной», – сказал он.
Вместе с тем дипломат выразил мнение, что «со стороны руководства России есть желание начать переговоры, украинская сторона также выразила желание к переговорам». «Но мне кажется, что американцы не хотят прекращения войны, а члены НАТО продолжают поставлять Украине оружие», — считает китайский посол.
До 19 февраля 1954 года Крым входил в состав РСФСР, после этого — перешел к Украинской ССР. В 2014 году на территории полуострова был проведен референдум. По его итогам в марте того же года Крым вошел в состав России. Итоги голосования не признают большинство стран. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос принадлежности этих территорий закрыт для обсуждения.