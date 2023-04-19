Военная операция на Украине. День 420-й

Наступление ВСУ в Запорожье может быть увязано с провокацией в Гуляйполе, заявил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Гуляйполе должно стать новой Бучей. Сделав это, Киев сможет заручиться большей поддержкой на Западе и обвинять Россию. Естественно, там никто подобный обстрел расследовать не будет», — считает он.
Рогов добавил, что постоянные анонсы и переносы сроков начала украинского наступления, которые озвучивают в СМИ украинские и западные официальные лица, призваны обеспечить внезапность контратаки.
Минэнерго США предупредило госкорпорацию «Росатом» о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) присутствуют американские технологии и техническая информация, подлежащая контролю со стороны Вашингтона, сообщает телеканал CNN.
В ведомстве указали, что письмо российской компании было направлено 17 марта 2023 года. В Минэнерго отметили, что неавторизованный доступ к технологиям, которые подлежат контролю, является нарушением американского законодательства. В ведомстве не уточнили, почему письмо было направлено только сейчас, а также не ответили, был ли получен ли ответ от «Росатома».
Власти Новой Каховки сообщили, что со стороны позиций ВСУ был произведен сильный артиллерийский обстрел города.
«Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье», — приводит РИА Новости заявление местной администрации.
По данным властей, обстрелы продолжаются: снаряды летят на территорию станции «Скорой помощи» и пожарно-спасательной части города. Кроме того, зафиксированы обрывы на ЛЭП.
Украина отзывает своего посла Игоря Кизима из Белоруссии «для консультаций». Такое решение принято после того, как накануне в Минске прошла встреча белорусского президента Александра Лукашенко и врио главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства.
В украинском МИД также назвали состоявшиеся переговоры Лукашенко и Пушилина «вопиющим недружественным актом».
18 апреля состоялась первая официальная встреча Лукашенко и Пушилина с момента вхождения ДНР в состав России.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжиться в 2024 году, несмотря на оптимистичные ожидания от планируемого украинского контрнаступления.
«Мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки», — сказал Уоллес, выразив уверенность, что Киев «сохранит импульс и сильную позицию».
⚡️В городском округе Новозыбков украинский беспилотник атаковал местный военкомат.
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