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Наступление ВСУ в Запорожье может быть увязано с провокацией в Гуляйполе, заявил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Гуляйполе должно стать новой Бучей. Сделав это, Киев сможет заручиться большей поддержкой на Западе и обвинять Россию. Естественно, там никто подобный обстрел расследовать не будет», — считает он.

Рогов добавил, что постоянные анонсы и переносы сроков начала украинского наступления, которые озвучивают в СМИ украинские и западные официальные лица, призваны обеспечить внезапность контратаки.