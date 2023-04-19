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Политика

Военная операция на Украине. День 420-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 420-й день

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РИА Новости
В Брянской области украинский беспилотник атаковал военкомат. Пострадавших нет, сообщил губернатор. Минэнерго США предупредило Росатом об американских технологиях на Запорожской АЭС, сообщает CNN. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что конфликт на Украине может продолжиться и в 2024 году, несмотря на планы о контрнаступлении ВСУ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:18

9:16

Наступление ВСУ в Запорожье может быть увязано с провокацией в Гуляйполе, заявил в беседе с ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Гуляйполе должно стать новой Бучей. Сделав это, Киев сможет заручиться большей поддержкой на Западе и обвинять Россию. Естественно, там никто подобный обстрел расследовать не будет», — считает он.

Рогов добавил, что постоянные анонсы и переносы сроков начала украинского наступления, которые озвучивают в СМИ украинские и западные официальные лица, призваны обеспечить внезапность контратаки.

9:03

8:58

Минэнерго США предупредило госкорпорацию «Росатом» о том, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) присутствуют американские технологии и техническая информация, подлежащая контролю со стороны Вашингтона, сообщает телеканал CNN.

В ведомстве указали, что письмо российской компании было направлено 17 марта 2023 года. В Минэнерго отметили, что неавторизованный доступ к технологиям, которые подлежат контролю, является нарушением американского законодательства. В ведомстве не уточнили, почему письмо было направлено только сейчас, а также не ответили, был ли получен ли ответ от «Росатома».

8:49

8:43

Власти Новой Каховки сообщили, что со стороны позиций ВСУ был произведен сильный артиллерийский обстрел города.

«Просим всех находиться в укрытиях и сохранить свои жизни и здоровье», — приводит РИА Новости заявление местной администрации.

По данным властей, обстрелы продолжаются: снаряды летят на территорию станции «Скорой помощи» и пожарно-спасательной части города. Кроме того, зафиксированы обрывы на ЛЭП.

8:31

Украина отзывает своего посла Игоря Кизима из Белоруссии «для консультаций». Такое решение принято после того, как накануне в Минске прошла встреча белорусского президента Александра Лукашенко и врио главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление внешнеполитического ведомства.

В украинском МИД также назвали состоявшиеся переговоры Лукашенко и Пушилина «вопиющим недружественным актом».

18 апреля состоялась первая официальная встреча Лукашенко и Пушилина с момента вхождения ДНР в состав России.

8:20

8:15

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил мнение, что конфликт на Украине может продолжиться в 2024 году, несмотря на оптимистичные ожидания от планируемого украинского контрнаступления.

«Мы должны быть реалистами: не будет ни одного момента когда Россия рухнет по мановению волшебной палочки», — сказал Уоллес, выразив уверенность, что Киев «сохранит импульс и сильную позицию».

8:10

⚡️В городском округе Новозыбков украинский беспилотник атаковал местный военкомат.

В здании выбиты окна, рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. Пострадавших нет.

8:02

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 420-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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