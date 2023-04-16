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Политика
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«Станет катастрофой для Зеленского»: в США считают, что в случае возвращения к власти Трамп будет мстить

Newsweek: Трамп намерен отомстить Зеленскому за отказ расследовать дело сына Байдена

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Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Octavio Jones/Reuters
Если Дональд Трамп победит на выборах президента 2024 года, то это может сильно сказаться на конфликте на Украине, считают опрошенные Newsweek эксперты. Предполагается, что политик не станет предоставлять помощь Киеву в таком объеме, как это делает нынешний лидер Соединенных Штатов Джо Байден. Кроме того, специалисты ожидают, что Трамп будет мстить президенту Украины Владимиру Зеленскому, который не стал проводить расследование в отношении сына Байдена — Хантера.

Экс-президент США Дональд Трамп намерен отомстить лидеру Украины Владимиру Зеленскому за то, что тот в 2019 году отказался провести расследование в отношении сына действующего американского президента Джо Байдена. Об этом 15 апреля заявил в интервью Newsweek профессор политики колледжа Джуниата Эмиль Нагенгаст.

«Если Трамп вернется в Белый дом, это будет катастрофой для Зеленского и Украины», – уверен эксперт.

Нагенгаст напомнил, что 19 сентября 2019 года Трамп попросил Зеленского расследовать причастность Хантера Байдена к коррупционным схемам на Украине, но получил отказ. Спустя несколько дней Трампа подвергли импичменту из-за того, что этот разговор сочли давлением со стороны американского политика в личных и политических интересах. Тогда уже стало известно, что Байден будет участвовать в выборах на пост президента 2020 года.

По словам Нагенгаста, Трамп принял инцидент с отказом на свой счет. В связи с этим профессор считает, что экс-президент США «жаждет отомстить».

«Если Трамп выиграет выборы 2024 года, он получит огромное удовольствие, разорвав тесные отношения с Украиной, которые Байден сделал центральным элементом своей внешней политики», – уверен Нагенгаст. Он добавил, что это стало бы сродни тому, как Трамп с приходом на пост президента в 2016 году изменил политику своего предшественника Барака Обамы.

Отчасти с ним согласен и профессор международных отношений в колледже Макалестер Эндрю Лэтэм: «Избрание Трампа, скорее всего, приведет к полному изменению подхода администрации Байдена к российско-украинской войне – с предсказуемо катастрофическими последствиями для военной удачи Киева».

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала несколько материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена – сына действующего президента. Устройство предположительно было обнаружено в ремонтной мастерской штата Делавэр, хозяин которой сделал копию жесткого диска и передал Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату тогдашнего президента США Дональда Трампа. Позднее сообщалось, что компьютер изъяло ФБР.

Издание Daily Mail отмечало, что данные, найденные на компьютере, могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Хантер работал советником руководства украинской компании Burisma. За это он получал до $50 тыс. в месяц. Противники президента США уверены, что его сын использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины, с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает, его сторонники обвинили Кремль в публикации материалов. Россия также отрицает любую причастность.

21 марта 2022 года The New York Times опубликовала отчет, подтверждающий подлинность компрометирующих электронных писем, которые были обнаружены в 2020 году.

Трамп неоднократно выступал против правоохранителей, обвиняя их в том, что они якобы «похоронили» историю с ноутбуком Хантера перед выборами 2020 года, потому что знали, что в противном случае Джо Байден не выиграл бы.

3 марта этого года появились новые данные по этому инциденту: Байдена-младшего заподозрили в нарушении федерального закона. Обвинения основаны на том, что Хантер якобы инструктировал пресс-секретаря президента США Кендру Баркофф, как правильно отвечать на вопросы журналистов о его работе в украинской газовой компании Burisma Holdings. Нарушение состоит в том, что Хантер Байден действовал без регистрации в качестве иноагента, что, согласно американскому законодательству, является серьезным обвинением.

Но на этом внимание к персоне Байдена-младшего со стороны СМИ не угасло. В середине марта этого года разгорелся новый скандал, в центре которого оказался Хантер. USA Today со ссылкой на заявление комитета по надзору и подотчетности палаты представителей американского конгресса сообщила, что его и других членов семьи главы Белого дома считают причастными к получению $1,3 млн от компании из Китая.

Деньги якобы были переведены со счетов State Energy HK Limited (контролирует партнер семьи Роб Уокер) в начале марта 2017 года – примерно спустя два месяца после того, как Джо Байден покинул пост вице-президента США. Выплаты получили сын Байдена Хантер, брат Джеймс, невестка Хэлли и еще один неизвестный представитель семейства.

«Неясно, какие услуги были предоставлены для получения этой непомерной суммы», — приводит издание слова председателя комитета республиканца Джеймса Комера. Но не уточняет, как были получены и распределены средства.

По словам Комера, комитет продолжит «следить за денежным следом» бизнес-схем Байдена и его семьи.

В Белом доме заявили, что в заявлении комитета данные не соответствуют действительности.

3 января британское издание Daily Mail заявило, что Минюст США скрывает не менее 400 страниц конфиденциальных документов, которые подтверждают связь Хантера и Джеймса Байденов с Китаем, Россией и Украиной.

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