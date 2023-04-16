Шведские власти заподозрили россиянку в шпионаже. Что известно об этом деле

Прокуратура Швеции отпустила гражданку России, ранее задержанную по подозрению в промышленном шпионаже в Гётеборге. Тем не менее, она все еще остается в статусе подозреваемой. Подробности дела не разглашаются. Известно, что женщина работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem. Российские власти пока никак не отреагировали на случившееся. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Гражданку России, ранее задержанную в Гётеборге по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили из-под стражи, сообщает прокуратура Швеции.

«Подозрения в отношении арестованного в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я принял решение об освобождении человека», — цитирует пресс-служба слова прокурора Джеймса фон Рейса.

Несмотря на снятие ареста, россиянка всё еще остается подозреваемой, подчеркивают в ведомстве.

В настоящее время проводятся дополнительные следственные мероприятия.

О задержании человека, подозреваемого в шпионаже, стало известно 14 апреля. Правоохранительные органы при этом не раскрывали подробности задержания, так как расследование уголовного дела только началось. Не разглашались даже гражданство, пол и возраст задержанного. «Распространяется много информации, которую я не хочу ни подтверждать, ни опровергать», — указывал фон Рейс.

Телеканал TV4 сообщал, что задержана гражданка РФ и еще несколько человек.

Все они, по данным СМИ, уже прошли через процедуру допроса. Однако, по информации прокурора, в деле пока только один подозреваемый.

Как подчеркивает фон Рейс, промышленный шпионаж «никоим образом» не квалифицируется как преступление против национальной безопасности. В противном случае дело бы передали прокурорам, «которые работают с такого рода делами», заверил он.

Что известно о россиянке

Россиянка работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гётеборге. Пресс-секретарь предприятия Дани Бэктег подтвердил задержание.

«Указанное лицо не является сотрудником Preem, а является сотрудником нашего субподрядчика», — отметил он в беседе с Dagens Industri.

Ни российский МИД, ни посольство РФ в Стокгольме пока никак не комментировало действия шведских правоохранителей.

Дело братьев Киа

В январе окружной суд Стокгольма вынес приговоры в отношении двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу России. Дело стало самым серьезным шпионским скандалом в современной шведской истории.

42-летнего Пеймана Киа приговорили к пожизненному заключению, а его брата Паяма Киа, 35 лет, — к девяти годам и десяти месяцам за «шпионаж при отягчающих обстоятельствах».

Пейман — бывший сотрудник разведки, который много лет работал в шведской полиции безопасности Säpo, а также в шведских вооруженных силах и их службе военной разведки Must. Суд признал его виновным в сборе около 90 секретных документов в ходе своей работы. Брат помогал ему получать и передавать информацию «в интересах России».

Säpo впервые заподозрила, что в организации работает шпион, за два года до ареста Киа. Братьев разоблачили и поймали в 2021 году.

«Россия — самая большая угроза безопасности Швеции. <...> акты шпионажа в пользу России следует считать наиболее серьезными», — говорилось в судебном решении.