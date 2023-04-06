«Идиотские рассуждения»: в Крыму оценили планы украинских властей по «обсуждению» статуса полуострова

Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой статус Крыма, если ВСУ выйдут к границам полуострова. Он также подчеркнул, что не исключает попытки украинских властей силой решить вопрос «чей Крым». Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что это «идиотские рассуждения».

Если Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут к административным границам Крыма, то Киев будет готов обсуждать с Москвой статус полуострова. Об этом в интервью британской газете The Financial Times заявил замруководителя офиса президента Украины Андрей Сибига.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — сообщил украинский чиновник.

По словам Сибиги, Киев рассматривает и «военное решение вопроса» с Крымом. Он отметил, что президент Владимир Зеленский обсуждает со своим окружением Крым «в связи с планирующимся наступлением» украинских войск.

5 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), что у России якобы нет возможностей удержать «новые территории». При этом он выразил мнение, что ВСУ смогут захватить Крым «за шесть, пять или семь» месяцев.

«Мы точно за очень короткое время, с исторической точки зрения, за шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но этот оптимизм математически выверенный», — сказал Подоляк.

Он добавил, что после возвращения Крыма под власть Украины «на полуострове должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство». По словам Подоляка, «получившие российское гражданство предатели» будут «наказаны».

Заявления Сибиги и Подоляка прокомментировал в разговоре с РИА Новости председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Если Подоляк и подобные ему персонажи хотят в Крым, то мы ждём. Пусть не затягивают, нам есть о чем и чем поговорить с ними. Разговор будет коротким», — сказал спикер крымского парламента.

Он добавил, что если «глашатаи» украинских властей снова «муссируют тему зачистки» Крыма, то «дела их плохи».

«Нужно чем-то отвлекать общественность от бедственного положения Украины, а в этом деле чем более идиотские рассуждения, тем, видимо, лучше общественность отвлекается. Следует учитывать уровень ее оболванивания. В этом деле Украина — мировой чемпион. Потому — вполне можно развесить на подготовленные украинские уши разноцветную лапшу о переселении народов, массовых репрессиях и реституциях и прочую ненаучную фантастику», — подчеркнул Константинов.

Он добавил, что слова Подоляка указывают на «весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве».

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «будет только за», если ему предложат «способ деоккупации Крыма невоенным путем».

«Если решение не предполагает деоккупации и Крым входит в состав Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени», — сказал украинский президент в разговоре с Financial Times. По его словам, если Киев не сможет вернуть утраченные территории, то «война окажется замороженной».

В декабре глава разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев «вернет территории» комбинированным путем – сочетая дипломатию и военную силу.

«Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре отмечал, что упомянутый Зеленским «невоенный путь» возвращения Крыма был «неверно истолкован» журналистами. Представитель Кремля заявил, что в конституции Украины речь шла о том, что Крым должен быть возвращен силовым путем, и де-факто Украина от этого не отказалась.

«Для нас это не что иное, как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации. Об этом не может быть и речи», — подчеркнул Песков.

По его словам, такие заявления показывают «неготовность, нежелание и неспособность» украинских властей урегулировать насущные проблемы дипломатическими методами.

17 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что власти страны сделают все для защиты Крыма.

«Мы сделаем все, чтобы пресечь любые угрозы», — указал президент. По его словам, сейчас для Крыма и Севастополя вопросы безопасности находятся в приоритете.