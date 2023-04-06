Военная операция на Украине. День 407-й

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Никаких переговоров по Крыму и другим субъектам России быть не может, территориальная целостность страны не обсуждается, заявил РИА Новости источник в Москве.

Накануне заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига в интервью The Financial Times заявил , что Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова.