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Политика

Военная операция на Украине. День 407-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 407-й день

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Подготовка мотострелковых подразделений в зоне СВО

Подготовка мотострелковых подразделений в зоне СВО

Станислав Красильников/ТАСС
Греция не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6. В Госдуме исключили переговоры с Украиной по Крыму. Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в около $2 млрд, пишет «Коммерсантъ». Почти половина иностранных гаубиц в зоне СВО уничтожена БПЛА «Ланцет», сообщил РИА Новости информированный источник. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:39

Никаких переговоров по Крыму и другим субъектам России быть не может, территориальная целостность страны не обсуждается, заявил РИА Новости источник в Москве.

Накануне заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига в интервью The Financial Times заявил , что Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова.

9:30

Доллар на Московской бирже поднялся выше 80 рублей впервые с апреля 2022 года, евро - почти 87,5 рубля.

9:15

8:55

8:50

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь

8:45

8:34

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в четверг проведут заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Белоруссии и обсудят сотрудничество по различным направлениям.

8:17

Ушедшие из России и приостановившие работу зарубежные бренды потеряли в общей сложности около $2 млрд, пишет «Коммерсантъ».

8:13

2 апреля Дарья Трепова принесла в кафе в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), пострадали несколько десятков человек. Следственный комитет классифицировал преступление как теракт. Ответственность на себя взяла «Национальная республиканская армия».

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещена в России). Будучи студенткой второго курса МГУ, она втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию. В декабре 2016-го девушку осудили на 4,5 года колонии. В апреле 2019 года условно-досрочно освободилась из колонии в Вологде.

8:10

8:06

Почти половина иностранных буксируемых и самоходных гаубиц в зоне СВО уничтожена беспилотниками «Ланцет», сообщил РИА Новости информированный источник.

8:03

Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 407-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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