Зеленский заявил, что «украинский след» в расследовании о «Северных потоках» играет на руку России

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что публикации в СМИ о причастности Киева ко взрывам в сентябре 2022 года на трубопроводах «Северный поток» призваны замедлить поставки вооружений на Украину и связаны со странами, которые стремятся восстановить торговые отношения с Москвой. Тем не менее, отмечает Зеленский, Киев ко взрывам отношения не имеет. Ранее газеты New York Times и Zeit писали об «украинском следе» в деле «Северных потоков».

Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин заявил, что Украина не причастна ко взрывам на газопроводах «Северный поток».

«Что касается «Северного потока», то мы не имеем к этому никакого отношения. <...> Мы четко понимаем, где это появлялось, на каких медиаплощадках каких государств, и откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа <...> делают такие шаги. Это неправильно, это играет только на руку России», – заявил он.

По его мнению, цель авторов публикаций в западных СМИ о причастности Киева ко взрывам на трубопроводах — замедлить поставки вооружений Киеву. Зеленский полагает, что к распространению этой информации имеют отношения страны, заинтересованные в смягчении санкционного давления на Россию и восстановлении торгово-экономических отношений c Москвой.

Публикация NYT

7 марта New York Times опубликовала материал, где сообщалось о некой «проукраинской группировке», состоящей из «противников Путина», — опытных водолазов. В расследовании утверждалось, что именно они устроили взрывы на «Северных потоках». Источники газеты ссылаются на новые разведданные спецслужб США. Также в публикации отмечается, что группировка состояла из российских и украинских граждан, а выходцы из Великобритании и США в диверсии не участвовали.

«Обзор разведданных предполагает, что [участники группы] были противниками президента России Владимира Путина, однако не уточняется ее состав и кто руководил операцией», — говорится в статье.

При этом собеседники газеты не стали раскрывать характер разведданных, откуда они были получены и доказательства, которые там содержатся. Тем не менее, источники утверждают, что подтверждений прямого участия украинских властей во взрывах нет, однако остается возможность контактов Киева с диверсантами через доверенных лиц. В качестве причины, почему Киев может быть связан со взрывами, указывается, что «Украина годами выступала против «Северного потока — 2», называя его угрозой национальной безопасности».

Публикация Zeit

Почти сразу после публикации NYT вышел материал немецкой Zeit. Там утверждается, что следователи установили судно, которое использовалось для доставки водолазов к месту погружения возле трубопроводов. Следствие установило, что судно было арендовано в Польше — следы ведут к компании, принадлежащей украинцам. Однако заказчики диверсии не установлены.

Газета сообщила, что в атаке на «Северные потоки» участвовали пятеро мужчин и одна женщина: капитан, два водолаза, два водолазных помощника и врач. Они и доставили взрывчатку на место преступления, и заложили ее там. По версии следствия, команда вышла из Ростока (Германия) 6 сентября 2022 года, а оборудование для операции ранее доставили в порт на грузовике.

В публикации Zeit также отмечается, что следователям удалось найти лодку 7 сентября в Вике (Дарс), а затем на датском острове Кристиансё, к северо-востоку от Борнхольма.

По данным следствия, на столе в салоне были обнаружены следы взрывчатки, а вскоре после уничтожения западная спецслужба направила европейским партнерским службам наводку, согласно которой ответственность за уничтожение несет украинский спецназовец.

Западные спецслужбы также не исключают, что след, указывающий на вину украинцев, может оказаться фальшивым.

10 марта агентство Reuters со ссылкой на главу администрации датского острова Кристиансё сообщило, что местная полиция разыскивала конкретную яхту, которая пришвартовалась в гавани с 16 по 18 декабря 2022 года. Полиция опрашивала местных жителей и собирала данные в порту. О результатах поисков не сообщалось.

Комментарии к публикациям

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация комментировать публикацию NYT не будет.

8 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации NYT и Zeit — это скоординированный вброс. По его словам, американские чиновники не могут «что-то предполагать» по данному вопросу, поскольку Вашингтон не ведет собственное расследование взрывов.

«Явно авторы теракта хотят отвлечь внимание. Явно это скоординированный вброс в СМИ», — заявил он.

Также 8 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не знает, кто мог совершить диверсии на «Северных потоках».

9 марта Песков обратил внимание на синхронный выход почти во всех крупных американских и европейских СМИ публикаций на тему «украинского следа» в подрыве «Северных потоков».

«Вы видите, что англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами, это очевидно»,

— сказал представитель Кремля.

Также 9 марта британская газета Times опубликовала статью, в которой утверждается, что западные спецслужбы давно знают об «украинском следе» в деле «Северных потоков». В статье говорится, что в НАТО рассчитывали, что информация об этом не будет обнародована, поскольку это привело бы к обострению отношений Киева и Берлина. Также там утверждается, что европейским разведкам известно имя «частного спонсора» диверсий. Речь идет о состоятельном украинце, однако его имя не называется, хотя «рано или поздно его имя будет озвучено, учитывая, что он оставил свою необычную визитную карточку».

10 марта глава МИД России Сергей Лавров назвал позорной реакцию иностранных СМИ по взрывам на газопроводах. Он указал, что публикациями о причастности «украинского олигарха» к подрыву газопроводов западные журналисты сами «подложили свинью». В целом, версию о причастности Украины лавров охарактеризовал как «детский лепет».

«Об украинском следе не хотели говорить, потому что это могло бы испортить германо-украинские отношения», — сказал Лавров.