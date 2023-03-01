Россия и США обсуждают ограничение ядерных арсеналов в закрытом формате

Россия обсуждает с США «по закрытым каналам» тематику ДСНВ, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Дипломат добавил, что Москва по-прежнему считает позицию Вашингтона по соглашению об ограничении размеров ядерных арсеналов «деструктивной». Россия приостановила действие договора в феврале, о такой мере сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Тематику Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) обсуждали «по закрытым каналам» в последние дни Россия и США. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я могу подтвердить, что по закрытым каналам у нас состоялись в последние дни обсуждения тематики ДСНВ, это неоспоримый факт. Возможно их продолжение», — добавил дипломат.

Он указал, что российская сторона 28 февраля передала американскому посольству в Москве ноту о приостановке участия РФ в ДСНВ.

«Американцев интересовали некоторые подробности нашего решения. Они, в частности, спрашивали, когда будет официальная нотификация приостановки [участия в ДСНВ], требующаяся в этом случае», — добавил Рябков.

Он выразил надежду, что РФ дала США «исчерпывающие пояснения» в том числе и по «некоторым другим аспектам» по тематике ДСНВ.

При этом, по словам Рябкова, Москва не видит изменений в деструктивной позиции Вашингтона по тематике ДСНВ. «Никаких признаков того, что в позиции, достаточно деструктивной и не оставляющей шансов на продолжение работы как прежде, никаких признаков изменения этой позиции со стороны США мы не видим», — добавил замминистра.

По его словам, пока США «не изменят свое поведение» и пока российская сторона не увидит «признаков здравого смысла» в действиях Вашингтона применительно к Украине, в Москве не видят шансов для пересмотра решения по ДСНВ.

Наконец, заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова сообщил, что

Москва и Вашингтон достигли определенного прогресса в вопросе верификации конверсии носителей ядерных боеголовок, но договоренностей достигнуто не было, в настоящее время работа заморожена – хотя до недавнего времени длилась несколько лет.

«Не буду отрицать, что некоторый прогресс был достигнут. Но все равно сказать, что мы отошли от уже достигнутой договоренности, не могу», — заявил он он.

Рябков добавил, что требовалось не только «дошлифовать» детали, но и убедиться, что все будет работать согласно плану. По его словам, договоренности должны работать для того, чтобы убедиться в переоборудовании пусковых установок баллистических ракет подводных лодок под неядерные миссии.

27 февраля помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Вашингтон пытается использовать закрытые каналы связи с Москвой, чтобы выяснить перспективы ДСНВ.

«Мы на самом деле пытаемся взаимодействовать с Россией в закулисном режиме, чтобы понять, что они думают по этому поводу и что им надо», — сказала Стюарт.

При этом она отметила, что Белый дом пока что не получал от Кремля официального сообщения о приостановке участия в договоре. «Как и все, мы получаем информацию из заявлений российского правительства», — добавила помощник госсекретаря.

Стюарт подчеркнула, что США продолжат придерживаться лимитов ядерных зарядов, установленных в ДСНВ. Она также сообщила, что если Москва решит все же вернуться к договору, то все трудности с работой российских инспекторов на американских военных объектах «легко устранимы». По словам помощника госсекретаря, Вашингтон якобы еще прошлым летом дал Москве понять, что их эксперты могут прибывать как коммерческими авиарейсами, так и государственными самолетами.

Президент РФ Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ во время послания Федеральному собранию 21 февраля. Глава государства подчеркнул, что речь идет именно о приостановке, а не о выходе из договора.

ДСНВ, или СНВ-3, предусматривает ограничение числа развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц.