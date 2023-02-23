Шойгу заявил, что попытки Запада расчленить Россию обречены на провал

Страны Запада с помощью Украины пытаются поделить Россию на части и лишить ее суверенитета. Но это обречено на провал, заявил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении к 23 февраля. Он пообещал, что поддержка семей военных останется приоритетной для Минобороны. Президент Владимир Путин 21 сентября объявил о создании специального фонда для соцподдержки ветеранов и семей погибших бойцов — он будет отвечать за реабилитацию, лечение, помогать в спорте и предпринимательстве.

Попытки коллективного Запада расчленить Россию и лишить ее независимости обречены на провал. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая с поздравлением ко Дню защитника Отечества.

«Сегодня нам в очередной раз грозит серьезная опасность. Используя Украину, коллективный Запад стремится расчленить Россию, лишить ее независимости. Эти попытки обречены на провал», — сказал генерал армии.

Во время речи в Центральном академическом театре Российской армии Шойгу подчеркнул, что сейчас вооруженные силы гарантируют нацбезопасность и стабильное развитие страны.

«Наши солдаты и офицеры защищают то, за что сражались наши деды и прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их преемников, преданность Отчизне — главная ценность, надежная опора независимости России», — добавил глава оборонного ведомства.

Он отметил не только героизм и мужество российских воинов, но и мощь современных отечественных вооружений. И отдельно поблагодарил тех, кто именно сейчас защищает Россию.

«Искренне благодарю тех, кто находится на передовой, кто решает сложные задачи по обеспечению боевых действий, с риском для жизни исполняет свой воинский долг», — сказал министр.

Кроме того, он подчеркнул важность моральной поддержки со стороны семей военнослужащих, которая помогает воинам достойно исполнять свой долг. И пообещал, что социальная защита таких семей останется приоритетным направлением работы для Минобороны.

До этого президент Владимир Путин в своем поздравлении к 23 февраля отдельно обратился к участникам специальной военной операции на Украине.

«Хочу сердечно поздравить с праздником военнослужащих, добровольцев, мобилизованных граждан, специалистов разных профессий, которые участвуют в специальной военной операции. Сейчас наши бойцы героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях», — подчеркнул глава государства.

Путин пообещал и дальше насыщать войска передовой техникой — ударными системами, средствами разведки, связи, беспилотниками и артиллерийскими комплексами.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент объявил о новых мерах поддержки участников СВО. Глава государства анонсировал создание специального фонда для помощи ветеранам боевых действий и семьям погибших военных.

По словам Путина, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, получении новой профессии.

«Отдельная важнейшая задача фонда — организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается», — добавил президент.