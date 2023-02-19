Украина станет членом ЕС: что сказал Боррель в Мюнхене

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он сделал несколько заявлений о дальнейшей помощи Украине в ведении боевых действий и о повышении обороноспособности ЕС. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

«Украина – член европейской семьи»

Выступая на Мюнхенской конфренции по безопасности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже стала «частью европейской семьи, поскольку ее бомбят». «Теперь осталось просто институционализировать это решение», – добавил он, не уточняя сроки процесса.

Дипломат ответил на вопросы депутатов Верховной рады, которые настаивают на скорейшем принятии Украины в Евросоюз, ответив: «Я не думал, что разговор о безопасности на этой панельной сессии перейдет в дискуссию о расширении».

Боррель подчеркнул, что «есть процедуры, и их нужно пройти». Тем не менее, обратил внимание дипломат, «все лидеры уже сказали, что Украина, Молдавия и позднее Грузия станут членами ЕС».

«И процесс уже запущен, но не ждите, что он пройдет за одну ночь, поскольку необходимо соответствовать всем требованиям», – призвал он.

Помимо ЕС, Украина метит и в члены НАТО. Накануне спикер Рады Руслан Стефанчук сообщил, что Киев рассчитывает получить приглашение о вступлении в Североатлантический альянс уже на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июне этого года.

Стефанчук добавил, что украинские представители обсуждают, в том числе этот вопрос на полях Мюнхенской конференции. 30 сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подал заявку на вступление страны в военно-политический блок в ускоренном порядке.

Политик также подчеркивал, что для Украины нет альтернатив вступлению в ЕС и НАТО.

На Мюнхенской конференции также выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что Украина станет членом альянса, но в настоящее время для нее должны быть важнее боевые действия и победа в спецоперации.

По словам Столтенберга вступление Украины в НАТО поддержал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. По его мнению, пока этой страны нет в Североатлантическом альянсе, западным партнерам стоит увеличить поставки вооружения ВСУ.

В списке того, чем можно было бы помочь Украине в боях, он назвал артиллерию, дальнобойное вооружение, бронированные автомобили, средства ПВО.

Кроме того, он призвал европейские страны проводить тренировки для солдат украинской армии. По его словам, Великобритания станет первой страной, которая поставить Киеву дальнобойное оружие.

«В ближайшие три месяца мы поставим столько же вооружения, сколько за весь прошлый год», – добавил Сунак.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что ЕС опасается большого потока беженцев, а чиновники боятся массовых расследований о коррупции за время спецоперации, сказал он радиостанции «Говорит Москва».

«В НАТО они просто испугаются принять [Украину — прим. «Газета.Ru»]. Это просто опасно для самого альянса. Относительно Евросоюза, я думаю, что шансов мало и все будет зависеть от того, как будет протекать СВО», – полагает парламентарий.

Пора решать несоответствие объемов поставок вооружения и боеприпасов

Боррель также объявил, что в ближайшие недели ЕС намерен решить эту проблему. 6-7 марта пройдет внеочередная встреча глав МИД ЕС для согласования нового пакета военной помощи Украине.

«Мы армия Украины, поскольку эта война – это вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов. Украина получает достаточно оружия, но мало боеприпасов. В этом проблема, важно чтобы Зеленскому меньше аплодировали, но поставляли боеприпасы», – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

По его словам, странам стоит поставлять все боеприпасы, которые у них есть.

«Мы должны быстро увеличить и ускорить военные поставки Украине. Украина находится в критической ситуации с точки зрения боеприпасов, эта проблема должна быть решена в течение недель», – сказал он.

Боррель подчеркнул, что эту проблему просто совместными закупками не решить, потому что «любые заказы сейчас окажутся в конце длинного списка заказов, который страны ЕС уже разместили».

«Мы должны использовать то, что у нас есть, то, что есть у стран-членов, которые потом восполнят эти запасы за счет совместных поставок», – добавил он.

После слов Борреля о необходимости продолжения военной помощи, Франция объявила о поставке ВСУ первой партии бронеавтомобилей AMX-10 RC к следующим выходным. Об этом пишет «Говорит Москва» со ссылкой на главу Минобороны Франции.

Ранее в Мюнхене британский премьер Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц подтвердили, что считают необходимым поддерживать поставляемую Киеву помощь на высоком уровне.

ЕК убеждает страны ЕС потратить миллиарды евро на оборону

«Нам необходим технологический блицкриг в нашей промышленности», – заявил Боррель. Он пояснил, что такие меры необходимы для обеспечения в среднесрочной перспективе потребности в боеприпасах и оружии.

Европейский дипломат сказал, что в следующие два года страны ЕС намерены потратить на оборону дополнительно €70 млрд. Он отметил, что Франция увеличит свои расходы на оружие на 40%, а Польша удвоит их.