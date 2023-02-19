«Наиболее агрессивный «ястреб»: Песков ответил на слова Нуланд об ударах Украины по Крыму

Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд о законности возможных ударов ВСУ по Крыму подчеркивает роль американской стороны как «главного провокатора международной напряженности». Пресс-секретарь президента РФ уверен, что ее слова «подчеркивают глубину разногласий» между Вашингтоном и Москвой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель руководителя Администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал слова замгоссекретаря Виктории Нуланд об объектах Крыма как законных целях для ВСУ. По его мнению, дипломат «лишний раз подчеркнула глубину разногласий» США и России.

«Нуланд относится к очень обширному стану таких наиболее агрессивных «ястребов» американской политики. Это такая хорошо нам известная точка зрения», – сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Представитель Кремля также считает, что высказывание Нуланд показало и роль Вашингтона как «главного провокатора международной напряженности».

17 февраля Нуланд по видеосвязи выступила в аналитическом центре Карнеги. В своей речи замглавы внешнеполитического ведомства напомнила, что США, как и многие другие страны, не признают суверенитет России над Крымским полуостровом: «Мы считаем Крым Украиной».

При этом Путин заявлял, что условий для возвращения Крыма Украине «не существует и не может существовать».

Замглавы Госдепа утверждает, что на территории полуострова располагаются «массивные военные сооружения». Они, по ее словам, являются важными логистическими точками для России.

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары. И мы поддерживаем это», – подчеркнула Нуланд.

Она полагает, что «Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум не демилитаризован». При этом американский дипломат не стала предполагать, где ВСУ будут вести боевые действия «или каким образом решат действовать в отношении Крыма в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах».

Высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о поддержке украинских ударов по Крыму подтверждает непосредственную вовлеченность Штатов в конфликт, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии в Вашингтоне Игорь Гиренко. Он также обратил внимание, что заявление Нуланд подпитывает «амбиции киевского режима по нападению на Россию».

Российский дипломат отметил, что США «натравливают» Украину на Крым, что равноценно подталкиванию к атаке на Москву или Владивосток, и добавил, что эта позиция Вашингтона расценивается Россией как «неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов».

16 февраля издание Politico выпустило материал, основанный на высказываниях источников. По их данным, американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что попытка Киева ударить по Крыму станет «красной линией» для Путина, что чревато усилением ответной реакции ВС РФ.

По словам главы Госдепа, решения принимает руководство Украины, а США «не активно поддерживают» Киев в намерении занять полуостров.

Об этом он, по данным издания, сказал во время телефонного разговора с группой экспертов. Блинкен утверждает, что сейчас США уделяют больше внимания ситуации на юго-востоке Украины, где идут боевые действия.

Politico также приводит мнение экспертов, которые сомневаются, что Украина попытается вернуть себе Крым. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Киев решится только изолировать полуостров.

В августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что готов вернуть Крымский полуостров «любыми средствами, которые сочтет правильными». При этом «консультироваться с другими странами» он отказался. Об этом политик заявил во время онлайн-саммита «Крымская платформа».

На том же мероприятии выступал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он заявил, что власти Украины готовы «провести демилитаризацию» Крыма. «В то же время мы приветствовали бы добровольный вывод Россией своих войск и военной техники с территории Крыма...» – добавил глава кабмина Украины.

4 февраля этого года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что в случае нападения ВСУ на Крым, Россия нанесет «только удары возмездия». Он подчеркнул, что ни о каких переговорах при таком развитии событий не может быть и речи.

«Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что в случае ударов «вглубь России» ответ Москвы может быть любым, он будет «быстрым, жестким и убедительным». Медведев заявил, что Россия в зависимости от характера угроз может применить все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

Согласно п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания, Россия может применить ядерное оружие, если ситуация сложится по одному из четырех сценариев:

– противник использует это или другие виды оружия массового поражения против страны или ее союзников;

– есть достоверная информация о старте баллистических ракет для атаки на Россию и ее союзников;

– противник атакует объекты, необходимые для ответных действий ядерных сил;

– проявление агрессии по отношению к России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

По мнению Медведева США могли бы прекратить боевые действия между Россией и Украиной «щелчком пальца», уговорив Киев сесть за стол переговоров. Но, как утверждает зампред Совбеза РФ, американская сторона в этом не заинтересована.