«Отстаиваем свои интересы»: Блинкен предупредил Ван И о последствиях за поддержку России

На полях Мюнхенской конференции прошла встреча американского госсекретаря Энтони Блинкена и главы внешнеполитического ведомства Китая Ван И. Американский дипломат предупредил китайского коллегу о последствиях, которые последуют в случае поддержки Пекином спецоперации на Украине. Вашингтон полагает, что Китай оказывает «нелетальную помощь» России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях в случае материальной поддержки российской спецоперации на Украине или системного обхода санкций, говорится в заявлении Госдепартамента.

Блинкен повторил заявления американского президента Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты будут «конкурировать и беззастенчиво отстаивать свои ценности и интересы».

Но в то же время он подчеркнул, что американская сторона не хочет конфликта с Китаем и «не ищет холодной войны». Госсекретарь подчеркнул важность постоянного поддержания дипломатического диалога и открытых линий связи.

Главы дипломатии США Энтони Блинкен и Китая Ван И встретились на полях международной конференции по безопасности в Мюнхене. Дипломат отметил, что пока США не видят признаков такого сотрудничества.

На этом же мероприятии была и вице-президент США Камала Харрис. Она отметила, что Вашингтон обеспокоен усилением отношений между Россией и Китаем.

После конференции Блинкен дал интервью телекомпании NBC. В нем он в очередной раз указал на то, что США опасаются передачи помощи России от Китая.

«В последние годы мы наблюдали поддержку на уровне риторики и политики, и даже некоторую нелетальную помощь. Но мы крайне озабочены тем, что Китай рассматривает возможность предоставления летальной помощи России», – заявил глава Госдепа.

Он пояснил, что летальная помощь – это предоставление Москве со стороны Пекина оружия, которое нацелено на уничтожение сил противника, то есть Украины, – «от боеприпасов до самого оружия».

По словам американского дипломата, такие действия обернутся для китайской стороны «серьезными последствиями в отношениях» с США.

«Нелетальное» военное содействие, по словам Блинкена, это военная форма, бронежилеты и прочее.

«США считают, что Китай, возможно, оказывает нелетальное военное содействие России… и в администрации обеспокоены тем, что они (китайцы) могут рассматривать возможность летальной помощи», – сообщил телеканал NBC со ссылкой на четыре источника.

Позиция Китая

В свою очередь, Китай критикует США за поставки вооружения Киеву. Ранее официальный представитель китайского МИДа Мао Нин сказала, что, если Вашингтон хочет поскорее закончить конфликт, то не стоит поставлять боеприпасы и военную технику, которая лишь продлевает боевые действия. Ее мнение передает Sina.

«Мы не сидим сложа руки, не подливаем масла в огонь, не говоря уже о том, чтобы воспользоваться возможностью получить прибыль», – сказала представитель МИДа.

Нин назвала США инициатором и драйвером кризиса на Украине.

Ранее на заседании Совбеза ООН постпред Китая Чжан Цзюнь призвал США, ЕС и НАТО сесть за стол переговоров, По его мнению, это поможет «вести всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности».

«Они должны обсуждать, как создавать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности, добиться общей безопасности», – подчеркнул он.

Позиция Пекина, по словам дипломата, предельно последовательна и ясна: суверенитет и территориальная целостность всех стран должна соблюдаться. Но он сделал ремарку, что учитывать стоит интересы всех государств.

Глава МИД КНР на Мюнхенской конференции заявил, что Пекин предлагал мирный поиск решения ситуации на Украине.

«Мы не желаем продолжения кризиса на Украине. Мы не хотим подливать масло в огонь, мы не хотим иметь никакие выгоды от кризиса, мы хотим способствовать нахождению мира. Мы на стороне мира и диалога», – сказал Ван И.

Дипломат напомнил, что еще в феврале прошлого года, когда началась спецоперация России на Украине, председатель КНР Си Цзиньпин «предложил Украине и России провести переговоры, чтобы обсудить способы для мирного урегулирования ситуации.

«Мы видели текст, потенциальную рамочную договоренность, но процесс остановился. Мы не знаем, почему он оборвался. Наверное, какие-то силы не хотели материализации мирных договоренностей», – сказал Ван И.