«Призываем Россию и Украину прекратить огонь». Китай выступил за переговоры

Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь и начать переговоры, причем сделать это необходимо как можно скорее, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь. Кроме того, РФ должна вступить во «всеобъемлющий диалог» с Западом, чтобы сформировать эффективную и прочную архитектуру безопасности. По словам дипломата, позиция Пекина неизменна: территориальная целостность всех стран должна соблюдаться, при этом имеют приоритет и интересы в области безопасности всех государств. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, выступая на созванном по российской инициативе заседании Совбеза, призвал власти РФ и Украины прекратить огонь и как можно скорее приступить к мирным переговорам. Встреча была организована в годовщину Минских договоренностей.

«Хотя после заключения соглашений должна была произойти деэскалация, на самом деле вновь наблюдались эскалация и широкомасштабный конфликт», — сказал Чжан Цзюнь (цитата по ТАСС).

Китайский дипломат добавил, что если бы все положения Минских соглашений были выполнены, то кризис на Украине, возможно, не перерос бы «в то, чем он стал».

«Украинский кризис является, по сути, кульминацией конфликта в области безопасности в Европе, который тесно связан с постоянным расширением НАТО на восток с момента окончания холодной войны», — указал дипломат.

По его мнению, именно из-за этих своих действий Европа и оказалась сейчас «в столь сложном положении в плане безопасности». «Европа и весь мир, если сохранят такой менталитет, окажутся в еще большей беде», — добавил Чжан Цзюнь.

Представитель КНР отметил, что США, Евросоюз и НАТО тоже должны принимать участие в переговорном процессе и вести «всеобъемлющий, глубокий диалог, исходя из принципа неделимости безопасности». Стороны должны работать над тем, чтобы в конечном итоге сформировать взвешенную, эффективную и прочную архитектуру безопасности для всех.

Цзюнь констатировал, что Пекин придерживался все это время последовательной позиции по Украине и продолжает настаивать, что территориальная целостность всех стран должна соблюдаться, в то же время законные интересы всех государств в области безопасности тоже являются приоритетными.

«Мы вновь призываем Россию и Украину прекратить огонь и как можно быстрее приступить к мирным переговорам», — заключил он.

«Мир в хаосе»

Ранее Чжан Цзюнь предупредил, что поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт и могут привести к еще большей конфронтации. «Международное сообщество, особенно страны, имеющие большое влияние на текущую ситуацию, должно способствовать диалогу между Россией и Украиной», — отметил он.

Продолжение поставок вооружений лишь еще больше дестабилизируют ситуацию, и в дальнейшем ее будет «все сложнее урегулировать».

Продвигаемый Западом миропорядок «вверг мир в хаос», выразил мнение китайский дипломат. «Кто эти нормы разрабатывает, как эти правила связаны с международным порядком? Мы все еще ожидаем недвусмысленного и четкого ответа. В реальности же мы видим, что так называемый основанный на правилах подход, используемый некоторыми странами, вверг мир в хаос и вызвал многочисленные проблемы», — сказал он.

«Конструктивная роль»

В январе МИД Китая заявил, что Пекин продолжит работу над урегулированием конфликта на Украине.

«В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса», — подчеркнул официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Ван Вэньбинь.

В конце декабря председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеоконференции с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что поддерживает позицию Москвы, которая не отказывается от возможности мирных переговоров с Киевом. «Мы обратили внимание, что российская сторона никогда не исключала возможности урегулирования конфликта на Украине путем проведения дипломатических переговоров. КНР одобряет такую позицию», — указал тогда политик.