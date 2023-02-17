«Разве мог отказаться?» Зачем Лукашенко снова прилетел в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снова прилетел в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным — и рассказал, что союзные программы двух стран реализованы почти на 80%, а договоренности в сфере безопасности — на 100% и «даже больше». Кроме того, он заявил, что Белоруссия готова производить российские штурмовые самолеты — «при небольшой технологической поддержке» России.

17 февраля президент России Владимир Путин принял у себя в подмосковной резиденции Ново-Огарево белорусского коллегу Александра Лукашенко. Это первая встреча политиков в этом году, на которой, как ожидается, будет обсуждаться интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства между государствами. Ранее главы государств встречались в конце декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Начало переговоров Путина и Лукашенко было открытым для журналистов. «Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства и поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего — это экономика», — рассказал российский президент в начале встречи.

Путин также поблагодарил гостя за то, что тот согласился прилететь в Москву. «Разве мог отказаться?» — ответил белорусский политик.

Лукашенко в начале беседы сразу заявил о стопроцентном выполнении белорусской стороной договоренностей на 2022 год с РФ в сфере безопасности и обороны.

«Все, о чем мы договаривались совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона [на] 100% выполнила по прошлому году. 100%, и даже больше сделали. Я потом расскажу, что в этом плане делается», — отметил он.

«Не удалось нас зажать»

Белорусский лидер также заявил, что страны Запада не смогли лишить союзников возможностей в IT-сфере, а импортозамещение уже идет полным ходом. «Так что даже здесь «миролюбивым» странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается», — сказал он.

Лукашенко добавил, что пока нельзя объявить о решении всех вопросов, но обе страны «сдвинулись с места».

По словам белорусского президента, компании из РФ заказали услуг более чем на $300 млн у белорусских IT-компаний. «Меня приятно удивило, что ваши компании более чем на $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн», — обратился он к Путину.

Союзные программы

Лукашенко также отчитался, что союзные программы с Россией выполнены почти на 80%. «28 программ [союзных интеграционных], которые мы наметили, под 80% уже выполнены. Гуманитарные в основном остались», — сказал он, добавив, что в налоговой, таможенной сферах основные вопросы решены. Политик отметил, что в Минске уже выделено помещение для работы налогового комитета двух стран.

По словам белорусского лидера, ранее между странами существовала некая конкуренция, к примеру между «МАЗом» и «КАМАЗом».

«А сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем комплектующие для «КАМАЗа», а «КАМАЗ» делает для нас», — сказал президент, уточнив, что «рынка хватает».

По итогам 2022 года РФ и Белоруссия достигли беспрецедентного оборота товарами и услугами — $50 млрд.

Самолеты и штурмовики

Развивается и кооперация в области авиастроения. В Белоруссии производится уже почти тысяча комплектующих для российских пассажирских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet, рассказал Лукашенко, отметив, что когда-то вопрос о расширении сотрудничества в данной сфере поднял Путин.

«Вы когда-то поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Sukhoi Superjet уже до тысячи комплектующих», — указал Лукашенко.

Кроме того, белорусы готовы производить и российские штурмовики, но при «небольшой технологической поддержке» со стороны России.

«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета, который себя на Украине хорошо показывает, - штурмовик, рабочая лошадка. Готовы производить в Беларуси при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», — сказал Лукашенко.