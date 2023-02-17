«Разве мог отказаться?» Зачем Лукашенко снова прилетел в Россию

17 февраля президент России Владимир Путин принял у себя в подмосковной резиденции Ново-Огарево белорусского коллегу Александра Лукашенко. Это первая встреча политиков в этом году, на которой, как ожидается, будет обсуждаться интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства и дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства между государствами. Ранее главы государств встречались в конце декабря на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.
Начало переговоров Путина и Лукашенко было открытым для журналистов. «Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства и поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего — это экономика», — рассказал российский президент в начале встречи.
Путин также поблагодарил гостя за то, что тот согласился прилететь в Москву. «Разве мог отказаться?» — ответил белорусский политик.
Лукашенко в начале беседы сразу заявил о стопроцентном выполнении белорусской стороной договоренностей на 2022 год с РФ в сфере безопасности и обороны.
«Все, о чем мы договаривались совсем недавно, месяца три назад, по обороне и безопасности, белорусская сторона [на] 100% выполнила по прошлому году. 100%, и даже больше сделали. Я потом расскажу, что в этом плане делается», — отметил он.
«Не удалось нас зажать»
Белорусский лидер также заявил, что страны Запада не смогли лишить союзников возможностей в IT-сфере, а импортозамещение уже идет полным ходом. «Так что даже здесь «миролюбивым» странам не удалось нас так зажать, что лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Значит, импортозамещение все-таки продвигается», — сказал он.
Лукашенко добавил, что пока нельзя объявить о решении всех вопросов, но обе страны «сдвинулись с места».
По словам белорусского президента, компании из РФ заказали услуг более чем на $300 млн у белорусских IT-компаний. «Меня приятно удивило, что ваши компании более чем на $300 млн заказали у наших айтишников продукта. Заплатили более $300 млн», — обратился он к Путину.
Союзные программы
Лукашенко также отчитался, что союзные программы с Россией выполнены почти на 80%. «28 программ [союзных интеграционных], которые мы наметили, под 80% уже выполнены. Гуманитарные в основном остались», — сказал он, добавив, что в налоговой, таможенной сферах основные вопросы решены. Политик отметил, что в Минске уже выделено помещение для работы налогового комитета двух стран.
По словам белорусского лидера, ранее между странами существовала некая конкуренция, к примеру между «МАЗом» и «КАМАЗом».
«А сейчас и конкуренции никакой. Мы выпускаем комплектующие для «КАМАЗа», а «КАМАЗ» делает для нас», — сказал президент, уточнив, что «рынка хватает».
По итогам 2022 года РФ и Белоруссия достигли беспрецедентного оборота товарами и услугами — $50 млрд.
Самолеты и штурмовики
Развивается и кооперация в области авиастроения. В Белоруссии производится уже почти тысяча комплектующих для российских пассажирских самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet, рассказал Лукашенко, отметив, что когда-то вопрос о расширении сотрудничества в данной сфере поднял Путин.
«Вы когда-то поставили вопрос о кооперации в области авиастроения. Так вот я вам должен доложить, что белорусы делают для МС-21 и Sukhoi Superjet уже до тысячи комплектующих», — указал Лукашенко.
Кроме того, белорусы готовы производить и российские штурмовики, но при «небольшой технологической поддержке» со стороны России.
«Как мне доложили в правительстве, готовы выйти на производство самолета, который себя на Украине хорошо показывает, - штурмовик, рабочая лошадка. Готовы производить в Беларуси при соответствующей небольшой технологической поддержке Российской Федерации», — сказал Лукашенко.