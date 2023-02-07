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«Встали на сторону России». В Республиканской партии США допустили передачу РФ части Украины

WP: республиканцы в США склоняются к тому, чтобы Украина отдала часть страны России

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Евгений Биятов/РИА Новости
Половина членов Республиканской партии считает, что США делают «слишком много для Украины», сообщает Washington Post со ссылкой на результаты нескольких опросов. Более того, новый опрос Института Гэллапа показал, что 41% членов партии, получившей большинство в палате представителей американского конгресса, «готовы поддержать сохранение за Россией» взятых под контроль территорий «во имя прекращения войны».

«Отдать России часть Украины»

Члены Республиканской партии «склоняются к тому», чтобы «отдать России часть территории Украины», написал обозреватель Washington Post Аарон Блейк.

По мнению журналиста, декабрьская речь президента Украины Владимира Зеленского перед конгрессом, которую он произнес во время визита в США, не сильно повлияла на позицию Республиканской партии. Блейк уверен, что «половина или более республиканцев сейчас говорят», что США делают для Украины «слишком много», либо настаивают на прекращении финансирования обороны Киева – «и точка».

В качестве доказательства своей гипотезы обозреватель привел результаты нового опроса Washington Post-ABC News. При этом более ранний опрос, проведенный в апреле 2022 года, раскрыл, что в поддержку этого мнения выступали лишь 18% членов партии.

«Что еще более поразительно, опрос NBC News на прошлой неделе показал, что 63% республиканцев выступили против «предоставления большего финансирования и оружия Украине», в то время как 32 процента высказались в поддержку. Это, пожалуй, самый серьезный упрек Республиканской партии в финансировании Украины за всю историю, и это связано с тем, что администрация Байдена решила начать отправку танков», — написал Блейк.

Он также предположил, что республиканцы «встали на сторону России» из-за нехватки «веры» в «военные усилия Украины», а также из-за «растущего скептицизма» относительно того, что «вторжение России представляет угрозу для Соединенных Штатов».

«И, возможно, наиболее примечательно, что она (Республиканская партия. – «Газета.Ru») демонстрирует растущую готовность отдать России часть украинской территории, которую она [Россия] так хочет», — подчеркнул журналист.

«Проблема курицы и яйца»

Блейк также сравнил степень поддержки Украины в Республиканской партии с мнением демократов. Он отметил, что «республиканцы более скептически относятся к тому, что Украина может одержать победу». В частности, опрос Fox News, опубликованный на прошлой неделе, показал, что демократы рассчитывают на победу Украины.

Тот же опрос показал, что «республиканцы разделились»: 43% из них считают, что победу одержит Россия, а 42% считают, что побеждает Украина.

«Аналогичным образом, декабрьский опрос Fox News показал, что 34% демократов считают, что Украина «с большой вероятностью» переживет вторжение и останется свободной страной, но только 15% республиканцев согласились с этим», — отметил журналист.

Кроме того, новый опрос Института Гэллапа «предоставил людям выбор между поддержкой усилий Украины по возвращению своей территории и быстрым прекращением войны — даже если это означает, что России будет разрешено сохранить завоеванную территорию», сообщил Блейк.

«Незначительное большинство республиканцев выбрали первое, но 41% был готов поддержать сохранение Россией территории во имя прекращения войны. В сравнении, всего лишь 16% демократов предпочли то же самое», — заметил обозреватель.

Он заключил, что такие опросы «создают что-то вроде проблемы курицы и яйца». Блейк предположил, что «растущая часть Республиканской партии просто считает, что затраты того не стоят, учитывая неопределенные перспективы успеха Украины». Либо, возможно, «республиканцы <…> пытаются найти причины для ухода от войны».

«Но результат тот же: примерно половина или более республиканцев сейчас довольно скептически относятся к продолжению участия США, и многие в Республиканской партии готовы отдать России хотя бы часть того, ради чего она вторглась в Украину», — написал журналист.

«Теряем немножко Донецка и Луганска»

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что у страны больше «нет ресурсов на войну». Он также допустил, что Украина лишится части Донбасса – Донецка и Луганска, но вернет под контроль Запорожскую и Херсонскую области.

«Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (военнослужащих России – «Газета.Ru») мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться — мы же это понимаем. Тут вопрос — до какой степени, надеемся, что по минимуму отодвинемся <...> Ну, и мы, скорее всего, пробиваем южный фронт (Запорожская и Херсонская области. – «Газета.Ru») и получаем крупный успех», — приводит слова Арестовича украинское издание Страна.ua.

Он также допустил, что Запад «устроит», если Украина повторит «сценарий двух Корей» и станет «Южной Кореей с гарантиями». Экс-советник офиса президента отметил, что при таком развитии событий Украина сможет получить немало бонусов.

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