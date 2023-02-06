«Это капитуляция!» Подоляк отверг возможность временного перемирия с Россией

Офис Владимира Зеленского выступил против любого перемирия с Россией, даже временного. По мнению советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «любая уступка» приведет лишь к следующему этапу войны и будет означать капитуляцию. Прошедшие 11 месяцев доказали, что украинская армия способна «дать отпор и выстоять», подчеркнул политик.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против перемирия с Россией, в том числе и временного. По его мнению, «любые уступки» в данном вопросе будут означать капитуляцию Киева.

«Любые уступки — это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны на Украине, а в Европе развернется хаос и террор, щедро финансируемый российскими деньгами», — написал он в Telegram.

Политик подчеркнул, что прошедшие 11 месяцев «уже показали», что украинская армия способна «дать отпор и выстоять». В настоящее время, по его словам, сопротивление крепнет еще больше, а поддержка зарубежных партнеров растет. В то же время российские силы якобы «не могут взять даже маленькие населенные пункты и действуют методом сожженной земли», отметил Подоляк.

«Так вот, все-таки нам нужно разделять «реальные возможности России» и слова России об этих возможностях. Российские пропагандисты умеют громко говорить о победах, которых нет», — сказал Подоляк.

Советник призвал, в первую очередь, не реагировать на «проявления гибридной войны» со стороны РФ, а, во-вторых, помнить, что Украина «все видит, контролирует, готовит ответы».

«Третье — не играем в игру россиян о «большом наступлении, которого нужно бояться». Россия потеряла свою армию, а теперь пытается доиграть мобилизованным резервом», — резюмировал он, добавив также, что украинцы не должны быть втянуты в «разрушительные внутренние «войны».

Перспективы достижения мира

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил опасения, что перспективы достижения мирового соглашения на Украине снижаются, а мир скатывается к «более широкомасштабной войне», чем конфликт только в этой стране.

«Перспективы мира продолжают уменьшаться. Шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти», — заявил он в ходе выступления в Генассамблее.

«Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну», — добавил Гутерриш.

Переговоры Москвы и Киева

Переговоры между Украиной и Россией, начавшиеся практически сразу после начала военной операции, окончательно прекратились в мае.

26 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. «Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать. Я, действительно, не понимаю, кто принимает решения в России», — сказал он в интервью Sky News

Мирное урегулирование ситуации станет возможным лишь после вывода российских войск с территории Украины, подчеркивал Зеленский.

Глава российского МИД Сергей Лавров называл условия Киева «нереалистичными» и «неадекватными происходящему». «И чем дольше они будут отказывать [в переговорах], тем труднее будет договориться», — подчеркивал он в ноябре.

В декабре он вновь назвал иллюзорной «формулу мира», предложенную Зеленским. «Несколько раундов переговоров показали, что найти взаимоприемлемые договоренности можно. Однако начавшийся в феврале переговорный процесс продемонстрировал полную несамостоятельность Зеленского в принятии важных решений», — указывал дипломат.

Лавров подчеркивал, что неотъемлемой частью условий для начала переговоров с Украиной является признание четырех новых субъектов в ее составе, а также гарантии безопасности всей территории РФ.