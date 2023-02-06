«17-18 черновиков соглашения о мире». Экс-премьер Израиля рассказал о телефонном разговоре с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил журналистам слова бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о том, что российский лидер Владимир Путин пообещал ему в начале военной спецоперации не убивать украинского коллегу Владимира Зеленского. При этом представитель Кремля отметил, что Путин и Беннет «вели весьма интенсивный диалог».

«Интенсивный диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил недавние заявления бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета о телефонных переговорах с Владимиром Путиным по поводу Украины и ее президента Владимира Зеленского. При этом представитель Кремля не стал их и опровергать.

По словам Пескова, при общении Путина с Беннетом на повестке дня помимо двусторонних отношений «действительно» была тема Украины и военной спецоперации.

«Они, собственно, не один час посвятили обсуждению этой темы. Но вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали переговоров глав государств. Не хотим этого делать и сейчас. Поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», — сказал Песков на брифинге.

Он добавил, что «Путин и Беннет, в бытность последнего премьер-министром Израиля, вели весьма интенсивный диалог». Представитель Кремля отметил, что они «часто общались, было и личное общение, и телефонные переговоры».

4 февраля экс-премьер Израиля опубликовал на своем You-Tube канале интервью, которое дал ведущему телеканала Channel 12 Ханоху Дауму. Во время беседы Беннет рассказал, что в начале военной спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский попросил его выступить в роли посредника и связаться с президентом России.

«Я ему (Путину – «Газета.Ru») сказал: «Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьете Зеленского?» Он ответил: «Я не убью Зеленского», — заявил в интервью Беннет.

По его словам, Зеленский, опасаясь за свою жизнь, какое-то время находился в бункере. Но, узнав от экс-премьера Израиля содержание его переговоров с российским президентом, покинул укрытие, оставаясь в Киеве.

В том же интервью Беннет заявил, что причиной начала военной спецоперации России стало стремление Украины отказаться от внеблокового статуса и вступить в НАТО.

При этом израильский экс-премьер отметил, что на начальном этапе российско-украинских переговоров, на которых он выступал посредником, Зеленский был готов отказаться от намерения присоединиться к Североатлантическому альянсу.

По словам Беннета, Путин, в свою очередь, сообщил ему, что готов отказаться от денацификации и демилитаризации в качестве целей спецоперации. Кроме того, стороны подготовили «17-18 черновиков» соглашения о мире, однако их содержание до сих пор не обнародовали. Бывший израильский лидер подчеркнул, что в качестве посредника при переговорах «до мельчайших деталей» согласовывал свои действия с США, Германией и Францией, но эти страны «прервали переговоры», так как решили «громить Путина, а не договариваться».

Помощь Турции и Сирии после землетрясения

Песков заявил, что на высшем политическом уровне была обозначена готовность российских ведомств помогать Турции и Сирии после землетрясения. По его словам, в зависимости от потребностей пострадавших от стихии стран, им будет оказываться дополнительная поддержка.

«В целом, Турция, безусловно, обладает своим достаточно крупным потенциалом по организации спасательных работ. Но вы знаете, что там пока еще нет окончательных точных данных по погибшим, по разрушениям», — сказал Песков.

Он напомнил, что у российских спасателей есть «определенные технологии», в том числе, для «определения жизнеспособности тех или иных строений после землетрясения».

«Вот эта знаменитая система «Струна», которая неоднократно доказывала свою эффективность, другие системы», — пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что главное и определяющее в вопросе предоставления Россией помощи — это «потребности турецкой стороны, о которых может заявить она сама».

Производство дронов с Ираном

Комментируя сообщения о планах совместного производства беспилотников Россией и Ираном, Песков отметил, что не знает, на какие источники опиралось издание WSJ, опубликовавшее информацию о возможном строительстве в России российско-иранского завода по производству дронов.

«У России целый ряд своих программ по созданию беспилотных летательных аппаратов для самых различных целей. Эти программы реализуются. Вы знаете, что недавно был перечень поручений президента принят, подписан и обнародован по развитию как раз в области беспилотных летательных аппаратов. Поэтому у нас свои программы развития», — подчеркнул Песков.