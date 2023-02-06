Сбор ДНК подозреваемых, отмена деклараций о доходах. Какие законы подписал Путин

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал несколько законов. Среди них – документ об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых, а также отмена обязанности парламентариев публиковать декларации о доходах. Как изменилось законодательство России – в материале «Газеты.Ru».

Сбор ДНК

Президент России Владимир Путин подписал в понедельник закон об обязательном сборе геномной информации у всех подозреваемых. Новый документ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступит в силу через 90 дней.

Теперь, в соответствии с нововведением, у всех осужденных и подозреваемых в преступлении, а также у лиц под административным арестом будут собирать биометрические персональные данные, включая кодированные данные об определенных фрагментах ДНК.

При этом геномная информация подозреваемых будет уничтожаться, если эти граждане получат право на реабилитацию на основании поданного ими заявления в органы внутренних дел по месту жительства.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы еще 3 ноября 2020 года. Комитет ГД по безопасности в январе порекомендовал палате принять его во втором чтении. 1 февраля инициативу одобрил Совет Федерации.

Ранее пробы ДНК брались только у осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Декларация доходов

Путин также подписал закон, по которому с парламентариев снимается обязанность публиковать декларации о доходах. Теперь декларации депутатов и сенаторов будут публиковаться в обобщенном виде без указания персональных данных.

Предполагается, что на «официальных сайтах региональных законодательных органов и представительных органов муниципальных образований будет размещаться обобщенная (статистическая) информация об исполнении или ненадлежащем исполнении депутатами обязанности представлять соответствующие сведения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее предупреждал, что законопроект не означает, что подача деклараций будет остановлена — она продолжится, несмотря на то что «условия СВО вносят свою специфику».

Кроме того, документ предусматривает возможность непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе.

Согласно закону, теперь основанием для прекращения полномочий регионального или муниципального депутата может стать его отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа шесть месяцев подряд.

29 декабря 2022 года глава государства подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время военной спецоперации.

Закон о пробации для осужденных

Кроме того, в понедельник Путин подписал закон о введении института пробации для осужденных. Подготовленный Минюстом законопроект был внесен в Госдуму 10 ноября прошлого года.

Согласно документу, определяются три вида пробации — исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первый вид предлагается использовать, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй будет практиковаться в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. А третий будет необходим для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.

Уточняется, что инструментом пробации будет индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации человека.

Прием и хранение оружия

Путин также подписал закон о приеме и временном хранении изъятого и сданного оружия территориальными органами МВД России. Документ разработало правительство России, оно предложило внести изменения в законы «Об оружии», «О полиции» и «О войсках национальной гвардии Российской Федерации».

Теперь территориальные органы МВД России получат полномочия осуществлять прием и временное хранение изъятого, добровольно сданного и найденного огнестрельного, газового, холодного и иного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных устройств, взрывчатых веществ и основных частей огнестрельного оружия. Затем в течение срока, не превышающего четырех месяцев, нужно будет вернуть оружие собственнику на основании решения территориального органа Росгвардии или передать его в территориальный орган Росгвардии.

Росгвардия в свою очередь получает право принимать от органов внутренних дел, хранить и уничтожать добровольно сданное и найденное оружие.

Возвращение специалитета

Еще один закон, подписанный главой государства, наделяет научные организации правом обучать студентов по программам специалитета.

В пояснительных материалах к документу отмечается, что перечень научных организаций, которым разрешат вернуться к специалитету, определит правительство.