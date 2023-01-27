«Большая битва» Венгрии за атомную энергетику России. Орбан грозит наложить вето на санкции ЕС

Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето, если Евросоюз попробует распространить санкции на российскую атомную энергетику. Глава государства считает, что в Брюсселе Венгрию ждет «большая битва» из-за этого.

«Мы не позволим»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что его страна выступает категорически против распространения европейских санкций на российскую атомную энергетику.

«Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут — цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», — подчеркнул Орбан.

По его словам, Венгрия «вообще не поддерживает» антироссийские санкции, однако не вмешивается в их принятие, если они «не затрагивают нервы». По мнению премьер-министра, некоторые ограничения вредят венгерским интересам, поэтому «надо использовать право вето».

Орбан уверен, что в Брюсселе Венгрии предстоит «большая битва» из-за желания Евросоюза ввести санкции против атомной энергетики России. Кроме того, политик привел данные, согласно которым 97% участников национальной консультации в стране не поддерживают идею подобных ограничений.

Согласно открытым источникам, в Венгрии есть одна атомная станция — АЭС «Пакш», которую построили по советскому проекту. Четыре реактора типа ВВЭР-440 мощностью 2000 мегаВатт обеспечивают электроэнергией более половины страны.

Кроме того, девять лет назад было решено возвести на этой АЭС две новых установки по проекту ВВЭР-1200. Россия обещала дать Венгрии на «Пакш-2» кредит до десяти миллиардов евро при общей стоимости проекта 12,5 млрд евро. Работы должны начаться осенью этого года.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что строительству АЭС «Пакш-2» в Венгрии мешают министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии «зеленых». По его словам, они не выдают компании Siemens разрешение на поставку системы управления технологическими процессами.

«Французский экспортный орган дал разрешение Framatome на поставку систем управления, а два «зеленых» министра правительства Германии <…> пока блокируют выдачу такого разрешения Siemens Energy, и это неприемлемо», — сказал он.

Ранее Сийярто говорил, что без АЭС невозможно обеспечить энергоснабжение страны, поэтому Венгрия не будет поддерживать любые ограничения, которые могут помешать сотрудничеству с Россией в этой области.

Поставки оружия Киеву

Выступая по радио, Орбан также заявил, что государства, которые передают Украине вооружения, становятся участниками конфликта.

«Кто с кем ведет войну — это не вопрос заявлений. Если ты посылаешь оружие, если ты финансируешь годовой бюджет одной из воюющих сторон, в перспективе посылаешь новое, еще более современное оружие, — можешь говорить все, что хочешь, но ты участвуешь в войне», — считает премьер-министр Венгрии.

Он отметил, что в начале военной спецоперации России Германия заявляла о готовности передать только каски, однако теперь ФРГ «на этапе танков, а разговоры уже о самолетах». По мнению политика, это связано с тем, что не все страны обозначают четко границы своих национальных интересов, как это сделала Венгрия.

В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, согласно которому поставки вооружений на Украину с территории страны запрещаются.

Пророссийская Венгрия

После начала военной спецоперации России Венгрия неоднократно выступала против антироссийских санкций.

В частности, 13 января Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что санкционная политика Германии и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен заставила венгров усомниться в немецкой практичности.

«Я вырос с ощущением <...> что немцы <...> рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались», — сказал он.

По его словам, Венгрия продолжила курс на снижение коммунальных платежей, хотя ряд других стран предпочли «переложить бремя возросших цен на электроэнергию». По мнению главы государства, ЕС не хватает смелости признать свои ошибки, при этом Венгрия не в силах изменить позицию более крупных стран.

23 января Сийярто написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что принятие десятого пакета антироссийских санкций стало бы «огромной ошибкой», так как предыдущие ограничения завели Европу «в тупик».

«Что касается санкций, то доказано, что они ведут Европу в тупик. С точки зрения экономики, политики и безопасности. Огромной ошибкой было бы предлагать новый санкционный пакет <…> Надеемся, мы не устремимся дальше в тупик», — написал он.