«Они продвигаются». Зеленский признал успехи российских войск

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что российская армия за последнее время смогла продвинуться на востоке и укрепить свои позиции. Накануне спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подтвердил, что украинские военные покинули Соледар после месяцев тяжелых боев.

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что российская армия смогла продвинуться на востоке. «На востоке они продвигаются вперед», — заявил он в интервью телеканалу Sky News.

Накануне Минобороны России объявило, что наступление на Донецком направлении продолжается. Вечером 12 января ведомство опубликовало сводку, из которой следовало, что взятие под контроль Соледара завершено.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин подчеркнул тогда, что взятие Соледара сыграло «ключевую роль» в продвижении ВС РФ и позволило частично контролировать участки, с которых ВСУ наносили удары.

В Киеве долгое время не признавали утрату контроля над городом. 25 января спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый все-таки подтвердил, что украинские войска покинули Соледар.

«После месяцев трудных боев украинские вооруженные силы вышли оттуда (из Соледара — «Газета.Ru»), <…> чтобы отступить на подготовленные позиции», — сообщил Череватый.

К настоящему моменту Соледар почти полностью разрушен, в городе почти не осталось целых зданий и сооружений. «Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был в Соледаре, знают, что Сталинград отдыхает», — такими словами основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин встретил бойцов по возвращении из зоны СВО.

«Неинтересно говорить»

Зеленский также заявил SkyNews, что ему «не интересны» переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, потому что он для него — «никто».

«Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России. Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну», — сказал украинский президент.

«Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все», — добавил он, подчеркнув, что у Украины нет никакого желания продолжать боевые действия на территории РФ.

В Кремле прокомментировали слова Зеленского, отметив, что «на это заявление не требуется ответ».

«Мы знаем, с какими обещаниями господин Зеленский избирался президентом. <...> Он не решил проблемы Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, не собирался их выполнять. Он готовился к войне. Он сам давно перестал быть возможным оппонентом для президента Путина», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с действующим президентом России.

Посол Джонсон

Политик также рассказал, что хотел бы видеть британского экс-премьера Бориса Джонсона на должности посла Соединенного Королевства в Киеве.

«Чтобы он был послом от Великобритании на Украине? Это бы доставило удовольствие. Он хороший парень. Я не думаю, что он готов на такой статус, но кто знает», — ответил Зеленский на вопрос журналистки о гипотетическом назначении Джонсона на этот пост.

По словам украинского президента, у него сложились замечательные отношения с Джонсоном. В то же время с нынешним премьер-министром Великобритании Риши Сунаком у него тоже «хорошие отношения».