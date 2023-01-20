В Кремле ответили на вопросы о ПВО на зданиях в Москве и развитии спецоперации

Дмитрий Песков заявил, что в вопросах о частичной мобилизации стоит ориентироваться на слова президента Владимира Путина. Так он прокомментировал ответ администрации президента на обращение псковского политика, в котором говорилось, что мобилизация продолжается. Песков предложил считать формулировку «юридической особенностью». Он также сказал, что военный конфликт на Украине развивается «по восходящей спирали», и переадресовал Министерству обороны вопрос об установке систем ПВО на крышах нескольких зданий в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов об установке на крышах некоторых зданий в Москве зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», о котором ранее написали несколько Telegram-каналов.

«Обо всех мерах, которые принимаются, лучше спрашивать там — в Министерстве обороны», — сказал представитель Кремля.

Пескова спросили, вызваны ли такие шаги опасениями властей атак на Москву, в том числе с применением беспилотников.

«Здесь я хочу вас полностью переадресовать все-таки в наше Министерство обороны. Они несут ответственность за обеспечение безопасности страны в целом и столицы в частности», — указал пресс-секретарь.

Ранее СМИ сообщили, что в интернете появились фото, на которых «нечто похожее на систему ПВО — ЗПРК «Панцирь-С1» было размещено на крыше здания Минобороны и нескольких других зданиях, в том числе на административном здании в Тетеринском переулке.

Обороной Москвы и центрального промышленного района России от воздушных атак с августа 2015 года занимается 1-я армия противовоздушной и противоракетной обороны.

О продолжении мобилизации

Представитель Кремля также ответил на вопрос журналистов о сроках действия указа о частичной мобилизации.

«В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось (300 000 мобилизованных — прим. «Газета.Ru»), было обеспечено. Дальше начался призыв на срочную службу. Это говорил президент, и мы предлагаем на это ориентироваться», — сказал пресс-секретарь.

В конце ноября депутат Псковского областного собрания Артур Гайдук обратился к главе государства с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Администрация президента в ответе на его обращение подтвердила, что «действие указа о мобилизации продолжается».

При этом в документе было сказано, что с 28 октября 2022 года завершились «оповещение и призыв граждан, пребывающих в запасе», но военные комиссариаты продолжают комплектовать воинские части «за счет граждан, изъявивших желание добровольно участвовать в спецоперации, а также граждан, желающих поступить на военную службу по контракту».

Отвечая на вопрос о значении фразы про продолжение действия указа, Песков заявил, что «скорее всего, это такая юридическая особенность».

«Не готов сейчас точно вам ответить. Уточню и тогда проясню ситуацию. Но здесь все-таки главное: я еще раз призываю ориентироваться на соответствующее заявление президента Путина», — сказал он.

Конфликт развивается «по спирали»

В ходе брифинга Песков признал, что конфликт на Украине развивается «по восходящей спирали».

«Мы видим растущую косвенную, а иногда и прямую вовлеченность стран НАТО в этот конфликт. Мы слышим заявления, которые свидетельствуют об абсолютном доминировании политической воли и продолжении роста этой вовлеченности», — указал представитель Кремля.

Песков назвал заблуждением мнение западных стран о том, что Украина может «иметь какой-то успех на поле боя». По его словам, Запад «еще неоднократно будет о нем жалеть».

«Все действительно идет к тому, что конфликт деградирует и провоцирует дополнительную напряженность по восходящей спирали», — констатировал пресс-секретарь.

Он также призвал зарубежных политиков «раскаяться в цинизме за последние восемь лет» и прислушаться к озабоченностям России, чтобы остановить развитие военных действий.

«Нужно внутренне отмотать на, я бы даже сказал, конец позапрошлого года, когда Россия предлагала за столом переговоров обсуждать свои озабоченности и когда Россия была абсолютно отвергнута», — считает Песков.

Кроме того, представитель Кремля высказался о возможных поставках танков Киеву. «Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины и для украинского народа», — напомнил он и призвал «не преувеличивать значение таких поставок» с точки зрения их способности повлиять на ситуацию в зоне военных действий.

«Проблем Украине это добавит, но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к достижению своих целей», — уверен Песков.