Повысить зарплаты гражданам и спасти автопром. Что Путин поручил правительству

Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России снизился в 2022 году лишь на 2,1%. По его словам, из всех отраслей в минувшем году «наибольшее падение» продемонстрировал автопром. Глава государства также рассказал о дефиците бюджета и поручил повысить зарплаты населению. Главные заявления российского лидера – в материале «Газеты.Ru».

Снижение ВВП

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание по экономическим вопросам с правительством и представителями Центрального банка.

По его словам, «фактическая динамика» российской экономики в 2022 году «оказалась лучше многих экспертных прогнозов». Он также привел данные Минэкономразвития, согласно которым валовый внутренний продукт страны за январь – ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Глава государства напомнил, что некоторые зарубежные и отечественные эксперты «предрекали падение и 10, и 15, и даже 20 процентов».

«В целом по году ожидается снижение на 2,5 процента, подчеркну – это по году в целом, тогда как уже в третьем и четвертом кварталах зафиксирован рост экономики, правда, по сравнению с резким падением во втором квартале», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо «поддержать» и «закрепить эту положительную тенденцию».

Вклад оборонно-промышленного комплекса

Президент отметил, что «важнейшие» отрасли — строительство, сельское хозяйство, промышленность и ОПК — за прошлый год «не только не сократили», но «даже нарастили объемы, создали новые рабочие места», несмотря на «беспрецедентное внешнее давление». По мнению Путина, это «позволило сохранить стабильность на рынке труда, добиться снижения безработицы до минимального уровня».

По мнению Путина, «большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс». По его словам, за минувший год он «набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности». Президент добавил, что оборонные предприятия «работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно».

Падение автопрома и проблемные отрасли

«Однако еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики», — заметил Путин.

Согласно его данным, «наибольшее падение» показал автопром. Президент заявил, что правительству вместе с субъектами «нужно работать над исправлением этой ситуации». По его мнению, у страны есть для этого «все возможности».

«Нужно стимулировать занятость и рост заработных плат – реальных заработных плат», — резюмировал глава государства.

Он также призвал правительство и власти регионов обратить «особое внимание» на производства, которые были ориентированы на внешний рынок.

«Остается непростой ситуация в лесопромышленном комплексе. По итогам ноября обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%. При этом в особо уязвимом положении оказались предприятия на северо-западе России», — сказал президент.

Он подчеркнул, что «нужно сохранить работу этой и других пострадавших отраслей, сберечь их трудовые коллективы». Путин также призвал «придать импульс» их развитию через «стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов» «на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях».

Нефтяной и газовый секторы

По словам Путина, несмотря на санкционное давление, «добыча нефти в России по итогам 2022 года выросла примерно на два процента». Согласно его данным, объем добычи составил 535 млн тонн.

«Вместе с тем снизилась добыча природного газа: объем снизился на 11,8 процента», — сказал президент.

Он также отметил, что мировые цены на газ существенно выросли «из-за действий западных стран». По его мнению, «в результате российские газодобытчики, экспортеры сработали в последние два года с хорошей прибылью и значительно увеличили платежи в бюджетную систему страны».

«В целом доходы федерального бюджета в прошлом году выросли на десять процентов и составили 27,8 триллиона рублей. Но и расходы у нас увеличились, причем расходы увеличились более высокими темпами, более заметно – на четверть, – и превысили 31 триллион рублей», — заметил глава государства.

По его данным, дефицит федерального бюджета за 2022 год составил 3,3 триллиона рублей, или 2,3% ВВП.

«Такой уровень дефицита является одним из лучших показателей среди стран «большой двадцатки». Тем не менее важно выдерживать последовательную линию на сохранение устойчивости государственных финансов», — считает российский лидер.

Инфляция и зарплаты

Путин заявил, что по итогам прошлого года инфляция составила 11,9% — «меньше, чем прогнозировали Центральный банк и правительство». Он также сослался на некие оценки, по которым «уже во втором квартале текущего года инфляция может опуститься ниже целевого уровня в четыре процента».

«По первому кварталу мы ожидаем снижение до пяти процентов, а затем, во втором квартале, может быть, даже ниже четырех», — пояснил глава государства.

Путин отметил, что снижение инфляции принципиально важно «для реальных доходов граждан и для экономики в целом».

Он подчеркнул, что в 2023 году «нужно добиться заметных, ощутимых результатов по увеличению реальных заработных плат, повышению благополучия российских семей».

В сентябре Минэкономразвития спрогнозировало, что инфляция по итогам 2022 года составит 12,4%.

16 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России продолжит замедляться в ближайшие месяцы. По ее мнению, уже весной 2023 года она может опуститься ниже 4%.