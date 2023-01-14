«Бесчеловечная акция». В Запорожской области снова подорвали машину чиновника

В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина. Чиновник вовремя заметил взрывчатку под днищем автомобиля, поэтому трагедии удалось избежать. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал случившееся терактом. Подробнее о ЧП — в материале «Газеты.Ru».

Украинские спецслужбы взорвали машину главы администрации Бердянского района Алексея Кичигина, сообщает городской Telegram-канал.

«По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила до 1 кг взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

Произошедшее в администрации назвали «бесчеловечной акцией» против чиновника, «не имеющего ничего общего с военным делом».

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов охарактеризовал случившееся как теракт. По его данным, взрыв произошел примерно в 20:05 (19:05 мск) по ул. Мичурина.

Рогов отметил также, что неудавшаяся акция в отношении гражданского чиновника никак не повлияет на работу ВГА района.

Последние теракты

22 декабря в результате подрыва автомобиля погиб глава поселка Любимовка (находится на левом берегу Днепра) Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа. В машине была заложена взрывчатка.

12 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что автомобиль его соратника Виталия Булюка, который является первым вице-губернатором региона, взорвали в городе Скадовск. Водитель скончался на месте, а сам Булюк был госпитализирован с ранениями.

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Сегодня в Запорожской области ввели автомобильные пропуска, первыми их получат юридические лица. Меры приняты с целью предотвратить передвижение незарегистрированных транспортных средств в регионе. Оформить документ можно в комендатурах и администрациях районов.

На прошлой неделе ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области. Возле здания стояли находились люди, ожидающие своей очереди на получение пропусков для личного автотранспорта.